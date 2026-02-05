قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر وتركيا يستهدفات الوصول إلى 15 مليار دولار تبادل تجاري.. تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

قال الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تمثل مرحلة مهمة في تطور العلاقات بين مصر وتركيا، بعد سلسلة زيارات ولقاءات رفيعة المستوى بين القوتين في السنوات الماضية.

وأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد تقديم أحمد دياب على قناة صدى البلد أن المحادثات شهدت اتفاقيات واسعة في مجالات اقتصادية واستثمارية وعسكرية واجتماعية، من بينها التعاون العسكري البحري، واتفاقيات في الزراعة والدواء، وتفاهمات في الشق الاجتماعي عبر وزارة التضامن.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف زيادة هذا الرقم إلى 15 مليار دولار في الفترة المقبلة، مما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية ويجعل مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا.

وأكد حمدي أن هذه الزيارة تعكس ثقل مصر الإقليمي والدولي، وتفتح آفاقًا أوسع لفرص الاستثمار والعمل، وتعزز التنسيق في ملفات إقليمية مهمة.

رئاسة الجمهورية أردوغان الرئيس التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

قضية محمود حجازي

ساعة ونصف داخل الغرفة.. الكاميرات تكشف مفاجأة فى قضية الفنان محمود حجازي

محمد صلاح

صلاح يشعل الميركاتو السعودي .. وعودة مفاجئة لملف انتقاله

القبض علي محمود حجازي

بلاغ يهز الوسط الفني.. اتهام الفنان محمود حجازي في واقعة اغتصاب داخل فندق بالقاهرة

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد