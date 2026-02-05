مصر وتركيا يستهدفات الوصول إلى 15 مليار دولار تبادل تجاري.. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تمثل مرحلة مهمة في تطور العلاقات بين مصر وتركيا، بعد سلسلة زيارات ولقاءات رفيعة المستوى بين القوتين في السنوات الماضية.

وأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد تقديم أحمد دياب على قناة صدى البلد أن المحادثات شهدت اتفاقيات واسعة في مجالات اقتصادية واستثمارية وعسكرية واجتماعية، من بينها التعاون العسكري البحري، واتفاقيات في الزراعة والدواء، وتفاهمات في الشق الاجتماعي عبر وزارة التضامن.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف زيادة هذا الرقم إلى 15 مليار دولار في الفترة المقبلة، مما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية ويجعل مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا.

وأكد حمدي أن هذه الزيارة تعكس ثقل مصر الإقليمي والدولي، وتفتح آفاقًا أوسع لفرص الاستثمار والعمل، وتعزز التنسيق في ملفات إقليمية مهمة.