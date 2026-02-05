قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة أردوغان لمصر نقطة فارقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان
فريدة محمد

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تمثل مرحلة جديدة ومفصلية في مسار العلاقات المصرية – التركية، وتضع أساسًا متينًا للتقارب بين البلدين على أسس الواقعية السياسية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، الخميس، إن هذه الزيارة تعكس رغبة الجانبين في ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة تشمل الأمن والاستقرار والاقتصاد والسياسة، وتؤكد قدرة القاهرة وأنقرة على لعب دور مؤثر كقوتين إقليميتين أساسيتين في منطقة تمر بتحديات كبيرة وحساسة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن زيارة أردوغان تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا للأزمات السياسية والأمنية، سواء على صعيد الملف الإيراني وتداعياته الإقليمية، أو الوضع في سوريا، إضافة إلى التوترات في غزة وما يصاحبها من انتهاكات تهدد استقرار الإقليم بأكمله، بما يشمل لبنان ودول شرق المتوسط.

وأضاف مدحت الكمار، أن التنسيق المصري–التركي أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، قناة السويس، والبحر المتوسط، وهو ما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية للدول المطلة على هذه الممرات.

وشدد النائب على أن الأوضاع في السودان وليبيا تشكل تحديات مباشرة للأمن القومي العربي والإقليمي، ما يجعل التعاون الوثيق بين القاهرة وأنقرة أمرًا ملحًا لمنع التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأشار نائب القليوبية إلى أن زيارة أردوغان تفتح المجال لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، الذي يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الدولية، خاصة مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه تصريحاته بالقول: "نجاح زيارة الرئيس أردوغان لمصر قد يؤسس لعهد جديد من العلاقات بين القاهرة وأنقرة، يجعل من التنسيق الاستراتيجي بين البلدين نموذجًا يحتذى به في المنطقة، ويحقق الأمن والاستقرار للشعوب العربية والتركية على حد سواء".

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وأردوغان

برلماني: زيارة أردوغان لمصر نقطة فارقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة

مجلس الشيوخ

نائبة: زيارة أردوغان تؤكد دور مصر المحوري والمؤثر إقليميًا ودوليًا

الرئيس السيسي وأردوغان

حماة الوطن: زيارة أردوغان تعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في استقرار المنطقة

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد