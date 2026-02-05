مصر وإندونيسيا تستعرضان تطورات القضية الفلسطينية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أنيس متى، نائب وزير خارجية إندونيسيا، اليوم الخميس، حيث أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وإندونيسيا.

وثمن عبد العاطي، في بيان للخارجية المصرية، الطفرة فى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات بعد الارتقاء بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.

وتناول اللقاء أيضا التعاون في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8، والتي تتولى اندونيسيا رئاستها.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى، بما فى ذلك دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.