بدر عبد العاطي يستقبل غدا وزير خارجية سلطنة عمان

يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غدا بدر بن حمد البورسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي الزيارة ضمن الجهود المصرية لدعم استقرار المنطقة، وعلى رأسها دعم استقرار اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.



ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عُمان، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واليمن، فضلًا عن المستجدات في الصومال والسودان.



وتأتي زيارة وزير الخارجية العُماني إلى القاهرة عقب زيارة وزير الخارجية السعودي، وكذلك في ظل اتصالات مصرية إماراتية مكثفة، بما يعكس مستوى التنسيق العربي المشترك حيال التحديات الإقليمية الراهنة.



وأكدت مصر في أكثر من مناسبة موقفها الثابت الداعم لوحدة اليمن وسيادته، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية شاملة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.