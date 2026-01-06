قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أدانت وزارة الخارجية الصومالية، الثلاثاء، بأشد العبارات دخول وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا، معتبرة الخطوة انتهاكا جسيما لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، في أعقاب أول زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى عاصمة إقليم أرض الصومال، بعد اعتراف تل أبيب بالإقليم.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هرجيسا «جزء لا يتجزأ من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية»، مشددة على أن الزيارة تمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وأضاف البيان أن «أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل داخل الأراضي الصومالية دون تفويض صريح من الحكومة الفيدرالية يعد غير قانوني وباطلا»، محذرا من أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

ودعت الصومال إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات التي تقوّض سيادتها ووحدتها الوطنية، مطالبةً الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الشركاء الدوليين، بتجديد دعمهم الواضح لسيادة الصومال وحدوده المعترف بها دولياً.

وأكدت الخارجية الصومالية تمسك مقديشو بالدبلوماسية السلمية والانخراط الدولي البناء، مع احتفاظها بحق اتخاذ «كافة التدابير الدبلوماسية والقانونية اللازمة» دفاعاً عن سيادتها ووحدة أراضيها.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي قد وصل في وقت سابق الثلاثاء إلى هرجيسا، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، وسط حديث عن مساع لتعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي بين الجانبين، في حين امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق رسميا على الزيارة.

تأتي هذه الخطوة بعد عشرة أيام من إعلان إسرائيل اعترافها رسمياً بأرض الصومال كدولة مستقلة، في تطور أثار انتقادات حادة من المجتمع الدولي ومن الحكومة الصومالية التي ترفض أي مساع انفصالية وتؤكد وحدة أراضيها.

وزارة الخارجية الصومالية الصومال جدعون ساعر هرجيسا سيادة الصومال إقليم أرض الصومال

