منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال

محمد على

كشفت قناة أي 24 التابعة لتل أبيب نقلا عن دبلوماسي قوله :إن وزير خارجية إسرائيل يصل إلى هرجيسا في أول زيارة له منذ اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

أكد مصدر دبلوماسي في أرض الصومال أن من المتوقع أن يلتقي وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر برئيس ما يسمى أرض الصومال لتعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي في أعقاب اعتراف إسرائيل بسيادتها.

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر صباح اليوم إلى هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، في أول زيارة رسمية منذ أن اعترفت إسرائيل بسيادة أرض الصومال، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي من أرض الصومال.

من المتوقع أن يلتقي ساعر خلال زيارته برئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله. 

وأضاف المصدر أن من المقرر أن يعقد الاثنان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في القصر الرئاسي في وقت لاحق من اليوم.

أفاد مصدر دبلوماسي بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي الفعال بين إسرائيل وصوماليلاند. ولم تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية أي تعليق على الزيارة.

تُعدّ هذه الزيارة من أول وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى مايزعم أنه  أرض الصومال.

وتُشير إلى مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية. ولا تزال تفاصيل المناقشات وأي اتفاقيات غير مؤكدة.

