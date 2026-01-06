بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال

كشفت قناة أي 24 التابعة لتل أبيب نقلا عن دبلوماسي قوله :إن وزير خارجية إسرائيل يصل إلى هرجيسا في أول زيارة له منذ اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

أكد مصدر دبلوماسي في أرض الصومال أن من المتوقع أن يلتقي وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر برئيس ما يسمى أرض الصومال لتعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي في أعقاب اعتراف إسرائيل بسيادتها.

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر صباح اليوم إلى هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، في أول زيارة رسمية منذ أن اعترفت إسرائيل بسيادة أرض الصومال، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي من أرض الصومال.

من المتوقع أن يلتقي ساعر خلال زيارته برئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله.

وأضاف المصدر أن من المقرر أن يعقد الاثنان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في القصر الرئاسي في وقت لاحق من اليوم.

أفاد مصدر دبلوماسي بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي الفعال بين إسرائيل وصوماليلاند. ولم تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية أي تعليق على الزيارة.

تُعدّ هذه الزيارة من أول وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى مايزعم أنه أرض الصومال.

وتُشير إلى مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية. ولا تزال تفاصيل المناقشات وأي اتفاقيات غير مؤكدة.