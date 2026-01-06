قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
أخبار العالم

بعد شائعة اغتياله.. الشرع يبحث مع بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين السعودية وسوريا

الشرع وبن سلمان
الشرع وبن سلمان
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الرئيس أحمد الشرع، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار.

كما ناقش الجانبان المستجدات الإقليمية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق داخل أحد المحال يشتري بعض السلع بالعملة السورية الجديدة.

أول ظهور لأحمد الشرع

ويعد ظهور أحمد الشرع هو الأول بعد شائعة تعرضه لعملية اغتيال وذلك عقب تأجيل الكلمة المتلفزة التي كان من المقرر أن يلقيها الرئيس السوري الانتقالي.

وأكد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية السورية يوم الاثنين أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، موضحًا أن تأجيل الخطاب جاء نتيجة اعتبارات ومقتضيات استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، وما تتطلبه من ترتيب الأولويات الوطنية والتعامل مع ملفات حساسة تتعلق بأمن البلاد واستقرارها.

وشدد المكتب الإعلامي على أن أحمد الشرع يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، ويواصل أداء مهامه الوطنية والقيادية بشكل طبيعي من مكتبه داخل قصر الشعب، حيث يشرف بصورة مباشرة على مختلف الملفات السيادية، ويتابع عن كثب الجهود الرامية إلى حماية أمن سوريا والحفاظ على استقرارها.

أحمد الشرع محمد بن سلمان السعودية سوريا شائعة إغتيال الشرع

