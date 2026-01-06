بعد شائعة اغتياله.. الشرع يبحث مع بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين السعودية وسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الرئيس أحمد الشرع، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار.

كما ناقش الجانبان المستجدات الإقليمية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق داخل أحد المحال يشتري بعض السلع بالعملة السورية الجديدة.

أول ظهور لأحمد الشرع

ويعد ظهور أحمد الشرع هو الأول بعد شائعة تعرضه لعملية اغتيال وذلك عقب تأجيل الكلمة المتلفزة التي كان من المقرر أن يلقيها الرئيس السوري الانتقالي.

وأكد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية السورية يوم الاثنين أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، موضحًا أن تأجيل الخطاب جاء نتيجة اعتبارات ومقتضيات استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، وما تتطلبه من ترتيب الأولويات الوطنية والتعامل مع ملفات حساسة تتعلق بأمن البلاد واستقرارها.

وشدد المكتب الإعلامي على أن أحمد الشرع يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، ويواصل أداء مهامه الوطنية والقيادية بشكل طبيعي من مكتبه داخل قصر الشعب، حيث يشرف بصورة مباشرة على مختلف الملفات السيادية، ويتابع عن كثب الجهود الرامية إلى حماية أمن سوريا والحفاظ على استقرارها.