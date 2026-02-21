قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هالة أبو السعد : تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل دعوة صريحة لتكريس سياسات الاحتلال

الدكتورة هالة أبو السعد
الدكتورة هالة أبو السعد
عبد الرحمن سرحان

استنكرت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب السابق، التصريحات اللامسؤولة التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى سلطات الاحتلال "مايك هاكابي" بشأن أحقية الاحتلال الإسرائيلية في أراضي عربية، واصفةً هذه التصريحات بأنها سقطة سياسية وانحراف خطير يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان وتشرعن اغتصاب الأراضي دون وجه حق.

وقالت أبو السعد في بيانه لها، إن ما جاء على لسان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي لا يمثل مجرد رأي شخصي، بل هو تحريض علني على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعوة صريحة لتكريس سياسات الضم والاحتلال، مشددة على أن الحديث عن أحقية الاحتلال في الأراضي العربية، وتحديدًا الضفة الغربية، هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، ومحاولة بائسة لتقويض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت إلى أن هذه الادعاءات تتصادم بشكل صارخ مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنقاط العشرين المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، كما أنها تنسف مخرجات مؤتمر مجلس السلام .

وأوضحت ابو السعد أن التخبط في الخطاب الأمريكي يعكس ازدواجية معايير تهدد مصداقية الإدارة الأمريكية كطرف وسيط في عملية السلام، مطالبة واشنطن بتصحيح فوري لهذا المسار المنحرف.

وأكدت أن سيادة الدول ووحدة أراضيها هي خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المزايدة، وأن الحق الفلسطيني في الأرض هو حق أصيل، تاريخي، وغير قابل للتصرف، ولا يمكن لأي تصريح مهما بلغت غطرسته أن يغير من حقيقة الاحتلال، مشددة على الموقف المصري الثابت والراسخ، بأنه لا سيادة للاحتلال على حبة رمل واحدة من الأرض الفلسطينية المحتلة أو الأراضي العربية.

وأعلنت هالة أبو السعد رفضها القاطع لأي محاولات خبيثة تهدف لضم الضفة الغربية أو عزل قطاع غزة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني هو "جريمة مستمرة" في حق الإنسانية، ولن تزيد الشعب الفلسطيني والأمة العربية إلا تمسكًا بالحقوق المشروعة والمقاومة السياسية والقانونية في كافة المحافل.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد