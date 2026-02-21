هالة أبو السعد : تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل دعوة صريحة لتكريس سياسات الاحتلال

استنكرت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب السابق، التصريحات اللامسؤولة التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى سلطات الاحتلال "مايك هاكابي" بشأن أحقية الاحتلال الإسرائيلية في أراضي عربية، واصفةً هذه التصريحات بأنها سقطة سياسية وانحراف خطير يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان وتشرعن اغتصاب الأراضي دون وجه حق.

وقالت أبو السعد في بيانه لها، إن ما جاء على لسان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي لا يمثل مجرد رأي شخصي، بل هو تحريض علني على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعوة صريحة لتكريس سياسات الضم والاحتلال، مشددة على أن الحديث عن أحقية الاحتلال في الأراضي العربية، وتحديدًا الضفة الغربية، هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، ومحاولة بائسة لتقويض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت إلى أن هذه الادعاءات تتصادم بشكل صارخ مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنقاط العشرين المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، كما أنها تنسف مخرجات مؤتمر مجلس السلام .

وأوضحت ابو السعد أن التخبط في الخطاب الأمريكي يعكس ازدواجية معايير تهدد مصداقية الإدارة الأمريكية كطرف وسيط في عملية السلام، مطالبة واشنطن بتصحيح فوري لهذا المسار المنحرف.

وأكدت أن سيادة الدول ووحدة أراضيها هي خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المزايدة، وأن الحق الفلسطيني في الأرض هو حق أصيل، تاريخي، وغير قابل للتصرف، ولا يمكن لأي تصريح مهما بلغت غطرسته أن يغير من حقيقة الاحتلال، مشددة على الموقف المصري الثابت والراسخ، بأنه لا سيادة للاحتلال على حبة رمل واحدة من الأرض الفلسطينية المحتلة أو الأراضي العربية.

وأعلنت هالة أبو السعد رفضها القاطع لأي محاولات خبيثة تهدف لضم الضفة الغربية أو عزل قطاع غزة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني هو "جريمة مستمرة" في حق الإنسانية، ولن تزيد الشعب الفلسطيني والأمة العربية إلا تمسكًا بالحقوق المشروعة والمقاومة السياسية والقانونية في كافة المحافل.