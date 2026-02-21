قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائبة: نرفض أي فصل للموظفين ناتج عن إجراءات غير دقيقة في تحليل المخدرات

فصل الموظفين - صورة ارشيغية
فصل الموظفين - صورة ارشيغية
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة أسفر عن نتائج إيجابية واضحة على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه ساهم في تقليص نسب التعاطي داخل عدد من قطاعات العمل، حيث تراجعت النسبة في بعض الجهات من 8% إلى 6%، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة وحماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من مخاطر الإدمان.

وأوضحت درويش أن الهدف الأساسي من القانون ليس العقاب في حد ذاته، وإنما حماية المواطن والحفاظ على كفاءة مؤسسات الدولة وضمان بيئة عمل آمنة ومنضبطة، مؤكدة أن الدولة تتحرك في هذا الملف انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة.

وشددت عضو لجنة القوى العاملة على ضرورة أن تتسق جميع إجراءات تنفيذ القانون مع فلسفته القائمة على التوازن بين الحزم في مواجهة التعاطي، وضمان حقوق الأفراد وصون كرامتهم، لافتة إلى أن التطبيق العملي كشف عن بعض الممارسات غير الدقيقة في عدد من الحالات.

وأضافت أن هناك مواطنين تضرروا نتيجة أخطاء إجرائية، مثل عدم الالتزام بالضوابط السليمة لسحب العينات أو إغفال مراعاة ظروف خاصة كالحالات المرضية أو الصيام، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات فصل تبين لاحقًا أنها لم تكن قائمة على أسس دقيقة.

وأكدت درويش أن أي ظلم يقع على مواطن بسبب خلل في الإجراءات يتعارض مع روح القانون وأهدافه، ويستوجب تدخلًا عاجلًا لتصحيح المسار، بما يضمن تطبيقًا عادلًا ومنضبطًا يحقق الردع المطلوب دون الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف.

فصل الموظفين قانون فصل الموظفين النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

