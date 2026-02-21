قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربي الناصري ينعي المناضل القومي صلاح الدين دسوقي: دافع عن مبادئ الاستقلال الوطني

الدكتور محمد أبو العلا
الدكتور محمد أبو العلا

نعى الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، المناضل القومي صلاح الدين دسوقي، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة وطنية مشرفة حافلة بالعطاء والنضال.

وأكد الحزب في بيان له أن الراحل كان أحد الأصوات الصلبة والمدافعة عن مبادئ الاستقلال الوطني والهوية العربية، ومن الرموز البارزة في الحركة الناصرية، حيث كرّس حياته دفاعًا عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وظل ثابتًا على مواقفه، منحازًا دومًا لخيارات المقاومة والاستقلال.

وأشار البيان إلى أن الفقيد مثّل نموذجًا للمناضل المخلص الذي لم يتخلَّ عن مبادئه، وشارك بفاعلية في مختلف محطات العمل الوطني والقومي، مؤمنًا بوحدة الصف العربي وضرورة استعادة المشروع القومي.
وقد شارك وفد من قيادات الحزب في تشييع جثمان الراحل، يتقدمه الدكتور محمد أبو العلا، تأكيدًا على تقدير الحزب لتاريخه النضالي ووفائه لرموزه.

وتقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ورفاقه ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

