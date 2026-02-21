قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 21-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربي الناصري: كلمة مصر في واشنطن ترسخ ثوابت الدولة تجاه فلسطين وتدعم إدارة انتقالية لغزة

النائب الدكتور محمد أبو العلا
النائب الدكتور محمد أبو العلا
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن كلمة مصر التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" في العاصمة الأمريكية واشنطن، عكست بوضوح التزام الدولة المصرية بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم مسار تسوية سياسية عادلة.

وقال أبو العلا، في بيان له، إن تمسك مصر بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، يؤكد أن القاهرة تتحرك وفق ثوابت تاريخية لا تتغير، مشددًا على أن أي مسار للسلام لا يمكن أن ينجح دون الاعتراف الكامل بهذه الحقوق.

وأشار رئيس حزب العربي الناصري إلى أن رفض مصر لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل موقفًا مبدئيًا يحافظ على جوهر القضية الفلسطينية ويمنع تصفيتها تحت أي مسمى، مؤكدًا أن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه هو الضمانة الحقيقية لأي استقرار مستقبلي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من استعادة مسؤولياتها، يعكس رؤية متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية، خاصة مع دعم ولاية "مجلس السلام" كمظلة لإدارة هذه المرحلة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من العمل من داخل القطاع وفي جميع مناطقه.

وأضاف أبو العلا أن استمرار مصر في دعم تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية يعكس إدراكًا لأهمية بناء مؤسسات أمنية وطنية قادرة على حفظ الاستقرار داخل القطاع، باعتبار الأمن عنصرًا أساسيًا لنجاح جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
وأكد أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي شهدها اجتماع واشنطن تمثل فرصة لإعادة إحياء مسار السلام على أسس واضحة تحترم القانون الدولي، وتحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

مجلس السلام مصر البرلمان النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

النائبة الدكتورة جيهان شاهين

برلمانية: مؤتمر «بناء وطن 2026» يؤكد تسارع خطوات الجمهورية الجديدة وتكامل الأدوار الوطنية

النائب الدكتور محمد أبو العلا

العربي الناصري: كلمة مصر في واشنطن ترسخ ثوابت الدولة تجاه فلسطين وتدعم إدارة انتقالية لغزة

مجلس النواب

اقتراح برغبة يكشف مفاجأة.. 17 %؜ من أطفال مصر يعانون من السمنة المفرطة

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد