العربي الناصري: كلمة مصر في واشنطن ترسخ ثوابت الدولة تجاه فلسطين وتدعم إدارة انتقالية لغزة

أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن كلمة مصر التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" في العاصمة الأمريكية واشنطن، عكست بوضوح التزام الدولة المصرية بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم مسار تسوية سياسية عادلة.

وقال أبو العلا، في بيان له، إن تمسك مصر بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، يؤكد أن القاهرة تتحرك وفق ثوابت تاريخية لا تتغير، مشددًا على أن أي مسار للسلام لا يمكن أن ينجح دون الاعتراف الكامل بهذه الحقوق.

وأشار رئيس حزب العربي الناصري إلى أن رفض مصر لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل موقفًا مبدئيًا يحافظ على جوهر القضية الفلسطينية ويمنع تصفيتها تحت أي مسمى، مؤكدًا أن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه هو الضمانة الحقيقية لأي استقرار مستقبلي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من استعادة مسؤولياتها، يعكس رؤية متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية، خاصة مع دعم ولاية "مجلس السلام" كمظلة لإدارة هذه المرحلة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من العمل من داخل القطاع وفي جميع مناطقه.

وأضاف أبو العلا أن استمرار مصر في دعم تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية يعكس إدراكًا لأهمية بناء مؤسسات أمنية وطنية قادرة على حفظ الاستقرار داخل القطاع، باعتبار الأمن عنصرًا أساسيًا لنجاح جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي شهدها اجتماع واشنطن تمثل فرصة لإعادة إحياء مسار السلام على أسس واضحة تحترم القانون الدولي، وتحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.