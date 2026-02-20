قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن بإنشاء مدرسة ثانوية إناث للتمريض بالمقر القديم لمركز طبي الغرق بالفيوم

النائب حسام خليل
النائب حسام خليل
محمد الشعراوي

تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للتمريض (إناث) بالمقر القديم لمركز طبي الغرق التابع لإدارة إطسا الصحية بمديرية الصحة بالفيوم.

وأضاف النائب حسام خليل، أنه في إطار توجه الدولة نحو دعم التعليم الفني الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل الأصول غير المستغلة ودعم وتمكين المرأة، تأتي أهمية إنشاء مدرسة ثانوية للتمريض بالمقر القديم لمركز طبي الغرق التابع للإدارة الصحية بإطسا التابع لمديرية الصحة بالفيوم، وذلك عقب الانتهاء من بناء المقر الجديد في مشروع حياة كريمة وتسليمة ونقل كافة الأعمال والخدمات الصحية إليه.

وأوضح النائب حسام خليل، أن هذا الاقتراح يأتي بهدف الاستغلال الأمثل لأصل مملوك للدولة بدلاً من تركة دون استخدام، وبما يخدم أهالي المنطقة والقري المجاورة، ويسهم في معالجة عدد من القضايا المجتمعية، وعلي رأسها؛ الحد من بطالة الفتيات من خلال توفير تعليم فني متخصص يؤهلهن مباشرة لسوق العمل، ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر عبر إبقاء الفتيات في منظومة التعليم وإكسابهن مهارات مهنية معترف بها.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن إنشاء هذه المستشفى يسهم في تقليل تسرب الإناث من التعليم خاصة في المراحل الثانوية، لارتباط التعليم التمريضي بفرص عمل حقيقية، والمساهمة في محاربة الفقر والأمية من خلال تمكين الفتيات اقتصاديا واجتماعيا، والحد من العنف ضد المرأة عبر رفع مستوي الوعي والتعليم والاستقلال المادي للفتيات، وكذلك سد العجز من الكوادر التمريضية ودعم المنظومة الصحية بكوادر مدربة من أبناء المنطقة.

وأوضح النائب حسام خليل، أن الموقع المقترح يتمتع ببنية أساسية مناسبة من حيث المساحة والتقسيمات، بما يسمح بإعادة توظيفه كمنشأة تعليمية دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، مقارنة بإنشاء مدرسة جديدة.

حسام خليل النائب حسام خليل هشام بدوي طلب إحاطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

روجينا

مسلسل حد آقصي الحلقة 3 .. محمد القس يطارد روجينا وخالد كمال

مي عمر

الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليز لـ مي عمر يتصدر تريند جوجل

الفنان أحمد عبدالوهاب

أحمد عبدالوهاب: لا أحب التعليق على السوشيال ميديا .. والارتجال أساسه المسرح

بالصور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد