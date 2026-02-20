قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب ببرامج تمكين اقتصادي وتدريب مهني لرفع مهارات المستفيدين

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

ثمن النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب، ما أعلنت عنه وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية و التضامن الاجتماعي ، بشأن العمل عل تعزيز ربط السياسة الاقتصادية بخدمات الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها خطوة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تخدم مصالح المواطنين وتدعم استقرار الدولة اقتصاديًا واجتماعيا.

وأوضح “ مسعود” فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تتيح توجيه الدعم و الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطن، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأكد عضو النواب، أنه جعل برنامج تكافل وكرامة، و التأمين الصحي الشامل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، موضحا أن البرنامج يعكس رؤية الدولة في تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على بناء الإنسان المصري. 

وشدد عضو النواب على ضرورة ألا يقتصر برنامج “تكافل وكرامة”، على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضًا برامج تمكين اقتصادي وتدريب مهني، بما يساهم في رفع مهارات المستفيدين وزيادة فرصهم في سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط أول أمس الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

وأكد رستم، أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدما ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن. وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

مجلس النواب التضامن الاجتماعي التخطيط برنامج الإصلاح الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

مرتبات

تحرك برلماني لربط الأجور بالتضخم وتفعيل التسعير الإلزامي

الواقعة

خرطوش وسلاح أبيض في باسوس.. عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص

مجلس النواب

برلماني يطالب ببرامج تمكين اقتصادي وتدريب مهني لرفع مهارات المستفيدين

بالصور

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد