فتح باب الالتحاق بالدبلوم المهني بمعهد التخطيط القومي.. تفاصيل التقديم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح معهد التخطيط القومي باب الالتحاق بالدبلوم المهني:

“Evidence-Informed Policy-Making Diploma”

ويقدم الدبلوم مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) وهو شراكة بين معهد التخطيط القومي والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويستهدف الدبلوم اكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الضرورية لدراسة المشكلات الواقعية وتحليلها وعمل السيناريوهات المستقبلية لها، ووضع مجموعة من بدائل السياسات وصياغتها في ورقة سياسات تساعد في عملية اتخاذ قرارات مستنيرة بالأدلة.

وسيتحقق ذلك من خلال:

مزيج من المحاضرات المباشرة المنظمة عبر الإنترنت، يشارك فيها مجموعة من أساتذة المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم

( (IIASAبالنمسا، ولقاءات مع متحدثين حكوميين رفيعي المستوى، ومشروع عملي يطبق محتوى التدريب على تحدٍ واقعي.

وذلك من خلال تغطية الموضوعات التالية:

• Fundamentals of Evidence-Informed Policymaking

• Systems Thinking

• Foresight and Scenario Building

• Modelling for Decision Support

• Quantitative Models

• Economic Appraisal, Monitoring, and Impact Assessment

مدة التنفيذ: يتم تنفيذ الدبلوم على مدار (48) يومًا تدريبيًا لمدة 6 شهور بواقع مرتين اسبوعيًا online (6 -9 مساءً)

بواقع (144) ساعة تدريبية

آخر موعد للتقديم: 5 مارس 2026

موعد بدء الدبلوم: إبريل 2026

استمارة تسجيل الالتحاق من خلال جوجل فورم التالى

https://docs.google.com/forms/d/1SVmL4dpmfZpvESakPBJE6aMWqVQwc0nWzWNufm0lEXA/edit

لمزيد من المعلومات انظر كتيب الدبلوم المرفق:

https://drive.google.com/file/d/1ALxvTJJC34E63A5KvRBQFauvqPdem_yI/view?usp=drivesdk