في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فتح باب الالتحاق بالدبلوم المهني بمعهد التخطيط القومي.. تفاصيل التقديم

نهلة الشربيني

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح معهد التخطيط القومي باب الالتحاق بالدبلوم المهني:

“Evidence-Informed Policy-Making Diploma”

ويقدم الدبلوم مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) وهو شراكة بين معهد التخطيط القومي والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم  (IIASA) بالنمسا  وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.      

ويستهدف الدبلوم  اكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الضرورية لدراسة المشكلات الواقعية وتحليلها وعمل السيناريوهات المستقبلية لها، ووضع مجموعة من بدائل السياسات وصياغتها في ورقة سياسات تساعد في عملية اتخاذ قرارات مستنيرة بالأدلة.

وسيتحقق ذلك من خلال:

مزيج من المحاضرات المباشرة المنظمة عبر الإنترنت، يشارك فيها مجموعة من أساتذة المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم

 ( (IIASAبالنمسا، ولقاءات مع متحدثين حكوميين رفيعي المستوى، ومشروع عملي يطبق محتوى التدريب على تحدٍ واقعي.

وذلك من خلال تغطية الموضوعات التالية:

• Fundamentals of Evidence-Informed Policymaking 

• Systems Thinking

• Foresight and Scenario Building

• Modelling for Decision Support

• Quantitative Models

• Economic Appraisal, Monitoring, and Impact Assessment

مدة التنفيذ: يتم تنفيذ الدبلوم على مدار (48) يومًا تدريبيًا لمدة 6 شهور  بواقع مرتين اسبوعيًا online (6   -9 مساءً) 

بواقع (144) ساعة تدريبية

      آخر موعد للتقديم: 5 مارس 2026

      موعد بدء الدبلوم: إبريل 2026

استمارة تسجيل الالتحاق من خلال جوجل فورم  التالى

https://docs.google.com/forms/d/1SVmL4dpmfZpvESakPBJE6aMWqVQwc0nWzWNufm0lEXA/edit

لمزيد من المعلومات انظر كتيب الدبلوم المرفق:

https://drive.google.com/file/d/1ALxvTJJC34E63A5KvRBQFauvqPdem_yI/view?usp=drivesdk

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

