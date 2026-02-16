قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثغرة يوم صفر خطيرة في جوجل كروم تحت هجوم فعلي وتحديث عاجل متاح الآن

جوجل
جوجل

كشفت منصة The Hacker News أن جوجل أصدرت تحديثًا أمنيًا عاجلًا لمتصفح كروم لمعالجة ثغرة «يوم صفر» جديدة عالية الخطورة تحمل الرقم CVE‑2026‑2441، وأكدت أن هذه الثغرة تتعرض حاليًا لهجمات فعلية على المستخدمين. 

أوضحت قاعدة بيانات الثغرات الوطنية الأمريكية NVD أن المشكلة عبارة عن خطأ من نوع Use‑after‑free في مكوّن CSS بكروم، يسمح لمهاجم عن بُعد بتنفيذ شيفرة برمجية داخل بيئة العزل (Sandbox) عبر صفحة HTML مُعدّة بعناية، قبل الإصدار 145.0.7632.75 من المتصفح. 

ثغرة هي الأولى هذا العام بعد 8 ثغرات مشابهة في 2025

أشارت The Hacker News إلى أن الباحث الأمني شهين فازيم هو من اكتشف الثغرة وأبلغ جوجل عنها في 11 فبراير 2026، لتصدر الشركة بعدها أيامًا تحديثًا لسد الفجوة الأمنية. 

أكد التقرير أن جوجل لم تكشف تفاصيل عن أسلوب استغلال الثغرة أو الجهات التي تقف وراء الهجمات أو هوية الضحايا حتى الآن، لكنها اعترفت رسميًا بأن «استغلالًا للثغرة CVE‑2026‑2441 موجود بالفعل في البرية»، ما يرفع مستوى خطورتها. 

تحذير لمستخدمي كروم والمتصفحات المبنية عليه

أوضحت المنصة أن هذه الثغرة تُعد أول ثغرة «يوم صفر» يجري استغلالها فعليًا في كروم ويتم سدها خلال عام 2026، بعد أن عالجت جوجل ثماني ثغرات من هذا النوع في 2025 ما بين استغلال فعلي وعروض إثبات مفهوم. 

أشارت The Hacker News إلى أن المتصفحات القائمة على مشروع Chromium مثل Microsoft Edge وBrave و Opera وVivaldi معرضة بدورها للخطر، وينبغي على مستخدميها تثبيت التحديثات الأمنية فور طرحها من قِبل كل شركة. 

كيفية التحديث إلى النسخة الآمنة من كروم

أكد التقرير أن جوجل أوصت المستخدمين بتحديث كروم على ويندوز وmacOS إلى الإصدار 145.0.7632.75 أو 145.0.7632.76، بينما يجب على مستخدمي لينكس التحديث إلى الإصدار 144.0.7559.75 لضمان الحماية من الثغرة. 

أوضحت الشركة أن التحقق من تثبيت التحديث يتم عبر فتح قائمة «المزيد» ثم الذهاب إلى Help > About Google Chrome، حيث يتحقق المتصفح تلقائيًا من وجود تحديثات ويطلب إعادة التشغيل (Relaunch) لتطبيق الإصدار الجديد. 

سياق أوسع لهجمات تستهدف المتصفحات وأنظمة أبل

أشارت The Hacker News إلى أن استهداف المتصفحات يظل خيارًا مفضّلًا للهاكرز، نظرًا لانتشارها الواسع وارتباطها المباشر بتصفّح الويب وتشغيل محتوى من مصادر مختلفة، ما يوفّر مساحة هجوم أكبر مقارنة بتطبيقات أخرى. 

ذكرت المنصة أن هذا التنبيه يأتي بعد أسبوع واحد فقط من طرح أبل تحديثات أمنية لأنظمة iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وwatchOS وvisionOS لسد ثغرة خطيرة أخرى (CVE‑2026‑20700) استُخدمت في هجمات «شديدة التعقيد» لتنفيذ شيفرة على أجهزة تعمل بإصدارات أقدم من iOS 26 واستهدفت أفرادًا بعينهم.

جوجل جوجل كروم متصفح كروم أصدرت ثغرة HTML NVD Opera

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

محافظ قنا الجديد

محافظ قنا الجديد: مصلحة المواطن أولوية قصوى وخطة شاملة لكل الملفات الخدمية

النواب يتحدثون سلسلة ندوات بمستقبل وطن بالاسكندرية

أمانة التدريب والتثقيف بمستقبل وطن بالإسكندرية تطلق سلسلة ندوات «النواب يتحدثون»

جانب من الحريق

القليوبية .. السيطرة على حريق شب فى مخزن بلاستيك ببنها

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد