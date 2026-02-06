جوجل تكسر الحصرية.. مشاركة AirDrop تصل أخيرا إلى جميع هواتف أندرويد

أعلنت مؤشرات جديدة أن شركة جوجل، تستعد لتوسيع دعم ميزة Quick Share لتشمل مزيدا من هواتف أندرويد خارج سلسلة Pixel، بعد أن ظلت الترقية الأخيرة — التي أضافت التوافق مع AirDrop — حصرية لمستخدمي Pixel 10 منذ طرحها العام الماضي، في خطوة يتوقع أن تغير تجربة المشاركة لملايين المستخدمين قريبا.

وخلال إحاطة صحفية، ألمحت جوجل إلى أن ميزة مشاركة الملفات الشبيهة بـ AirDrop ستصل قريبا إلى هواتف أندرويد أخرى غير هواتف Pixel، مؤكدة أن إعلانا رسميا سيصدر “قريبا جدا”.

ما الذي أكدته جوجل؟

أكد إريك كاي، نائب رئيس هندسة أندرويد في جوجل، أن دعم التوافق مع AirDrop عبر Quick Share يدخل الآن مرحلته التالية. وأوضح أن الشركة أمضت جزءا كبيرا من عام 2025 في اختبار الميزة وضمان عملها بسلاسة، ليس فقط مع هواتف آيفون، بل أيضا مع أجهزة آيباد وحواسيب ماك.

وبعد التأكد من جاهزية الميزة، بدأت جوجل بالتعاون مع شركائها في منظومة أندرويد لتوفيرها على عدد أكبر من الأجهزة.

لمحة سريعة عن دعم AirDrop على أندرويد

كانت جوجل قد قدمت دعم التوافق مع AirDrop عبر Quick Share لأول مرة مع سلسلة Pixel 10 في نوفمبر 2025، ما أتاح لمستخدمي هذه الهواتف إرسال واستقبال الملفات مباشرة مع أجهزة آيفون وآيباد وماك دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو خدمات التخزين السحابي.

لكن الميزة ظلت حصرية لأحدث هواتف جوجل، رغم وجود مؤشرات سابقة على إمكانية توسعها، وبحسب إريك كاي، فإن هذه الحصرية كانت مؤقتة منذ البداية.

متى تصل الميزة إلى بقية الهواتف؟

لم تكشف جوجل عن جدول زمني محدد، لكنها أكدت أن الإطلاق سيكون قريبا جدا، ومع اقتراب فعاليات كبرى مثل سامسونج Unpacked ومؤتمر Mobile World Congress (MWC)، من المرجح أن تستغل جوجل إحدى هذه المناسبات للإعلان عن الهواتف أو الشركاء الداعمين للميزة.

حتى الآن، لم يتم تحديد أول الأجهزة التي ستحصل على هذه الخاصية.

تحسينات إضافية بين أندرويد وiOS

أشار كاي أيضا إلى أن جوجل تعمل على تحسين تجربة الانتقال بين الأنظمة، من خلال تسهيل نقل البيانات مباشرة بين الأجهزة، خاصة عند الانتقال من آيفون إلى هاتف أندرويد.

وبذلك، لا تركز جوجل فقط على تحسين مشاركة الملفات بين المنصات المختلفة، بل تسعى أيضا إلى جعل عملية التحول من iOS إلى أندرويد أكثر سلاسة.

بالنسبة لمستخدمي أندرويد خارج منظومة Pixel، قد تمثل هذه الخطوة وصولا أخيرا إلى واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لتحسين تجربة الاستخدام اليومية، وإذا أوفت جوجل بوعودها، فقد تصبح Quick Share أقل حصرية وأكثر انتشارا في عالم أندرويد قريبا.