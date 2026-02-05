قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي
تكنولوجيا وسيارات

روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن أن روبوتها الذكي Gemini قد تخطى حاجز 750 مليون مستخدم نشط شهريا وفقا لتقرير أرباح الشركة للربع الرابع من 2025، ما يعكس الاعتماد السريع على هذه التقنية بين المستهلكين ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق، حيث سجل نموذج جوجل Gemini نحو 650 مليون مستخدم نشط شهريا. 

بالمقارنة، أعلنت شركة “ميتا” أن نموذج Meta AI يستخدمه ما يقرب من 500 مليون مستخدم شهري، رغم النمو السريع، لا يزال Gemini متخلفا قليلا عن منافسه الأكبر ChatGPT، الذي يقدر عدد مستخدميه النشطين بنحو 810 ملايين في أواخر 2025.

وتأتي هذه الزيادة عقب إطلاق Gemini 3، الذي يعد أكثر النماذج تقدما للشركة حتى الآن، ويقدم إجابات تتميز بـ"عمق ودقة غير مسبوقة"، حسب تصريحات جوجل.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، سندار بيتشاي، إلى أن إطلاق Gemini 3 في وضع الذكاء الاصطناعي كان "عاملا إيجابيا" في نمو الشركة، مؤكدا أن الاستمرار في الاستثمار والتطوير سيحافظ على هذا الزخم.

كما طرحت جوجل مؤخرا خطة اشتراك جديدة Google AI Plus بسعر 7.99 دولار شهريا، لاستقطاب المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة، على الرغم من أنها أطلقت حديثا ولم تؤثر بعد على أرقام الربع الأخير. 

وقال فيليب شندلر، كبير مسؤولي الأعمال في جوجل: “نركز على الطبقة المجانية والاشتراكات ونشهد نموا كبيرا”.

ويأتي نمو Gemini في وقت تشهد فيه مجموعة “ألفابت” المالكة لـ جوجل تحقيق إيرادات سنوية تجاوزت 400 مليار دولار لأول مرة، حيث عزت الشركة هذا الإنجاز إلى توسع قسم الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب عليه. 

وقدمت جوجل مؤخرا الجيل الجديد من شريحة تسريع الذكاء الاصطناعي TPU باسم Ironwood لمنافسة شركة إنفيديا.

وصرح بيتشاي: “كان إطلاق Gemini 3 علامة فارقة كبيرة، ولدينا زخم قوي، نماذجنا الخاصة، مثل Gemini، تعالج الآن أكثر من 10 مليارات وحدة بيانات في الدقيقة عبر واجهة API مباشرة من عملائنا، وقد نما تطبيق Gemini ليصل إلى أكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهريا. وشهدت محركات البحث استخداما غير مسبوق، مع استمرار الذكاء الاصطناعي في قيادة هذا التوسع”.

