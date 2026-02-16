مذيع شهير في NPR يقاضي جوجل ويتهمها بسرقة صوته في NotebookLM

كشفت منصة TechCrunch أن المذيع الأمريكي المخضرم ديفيد جرين، مقدم برنامج «Morning Edition» السابق على الإذاعة الوطنية العامة NPR، أقام دعوى قضائية ضد جوجل، متهمًا الشركة بأن الصوت الرجالي المستخدم في ميزة البودكاست داخل أداة NotebookLM يعتمد على صوته دون إذن منه.

أوضحت المنصة أن جرين قال إن عائلته وزملاءه وأصدقاءه بدأوا يتواصلون معه بعد إطلاق الميزة، مؤكدين له أن صوت المضيف داخل NotebookLM يشبه صوته بدرجة كبيرة في طريقة النطق والإيقاع واستخدام كلمات الحشو مثل «uh»، وهو ما جعله يقتنع بأن الصوت مستوحى بشكل مباشر من أسلوبه الإذاعي.

جوجل .. الصوت يعتمد على ممثل مدفوع الأجر

أشارت TechCrunch إلى أن جوجل ردت على الاتهامات في تصريح لصحيفة واشنطن بوست، مؤكدة أن الصوت المستخدم في NotebookLM ليس مبنيًا على ديفيد جرين، وإنما على أداء ممثل صوتي محترف تعاقدت معه الشركة خصيصًا لهذا الغرض.

أكدت الشركة أن NotebookLM، الذي يتيح للمستخدمين توليد «بودكاست ذكي» يعتمد على ملخصات الذكاء الاصطناعي لمستنداتهم، يستخدم أصواتًا مولّدة وفق نماذج مدرَّبة، لكنها في هذه الحالة استندت إلى تسجيلات ممثل مأجور، وليس إلى تقليد صوت أي شخصية إعلامية معروفة.

قضية جديدة ضمن سلسلة نزاعات

أوضحت المنصة أن دعوى جرين ليست الأولى من نوعها في هذا المجال، حيث سبقتها نزاعات مشابهة حول أصوات نماذج ذكاء اصطناعي اقتربت من أصوات مشاهير، من بينها واقعة الممثلة سكارليت جوهانسون مع شركة OpenAI، التي انتهت بسحب أحد أصوات ChatGPT بعد شكوى النجمة من أن الصوت بدا قريبًا جدًا من طريقتها في الحديث.

أشارت TechCrunch إلى أن هذه القضايا تعكس توترًا متصاعدًا بين شركات التقنية والمبدعين في قطاعات الإعلام والترفيه، مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء أصوات واقعية يمكن أن تفهم على أنها تحاكي أصوات شخصيات حقيقية، ما يفتح أسئلة قانونية وأخلاقية حول حدود «المحاكاة» وحقوق الصوت كجزء من الهوية الشخصية للمذيعين والفنانين