ماكرون على منصة إكس: ثلاثة أيام من مومباي إلى نيودلهي لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، أن زيارته إلى الهند التي تمتد لثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حيث يحل الرئيس الفرنسي ماكرون ضيفا للمرة الرابعة على الهند منذ عام 2017، في زيارة تمتد من السابع عشر إلى التاسع عشر من فبراير الجاري، يسعى من خلالها إلى تعميق العلاقات الثنائية.

وقال ماكرون -في منشور على منصة "إكس"- "إلى الهند .. ثلاثة أيام من مومباي إلى نيودلهي لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية".

وأضاف أن على متن الطائرة، هناك قادة أعمال وجهات فاعلة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والثقافية والرقمية، ممن يساهمون في إحياء العلاقات بين البلدين.

وتابع " سنعمل معا على تعزيز تعاوننا .. أراك غدا يا صديقي العزيز ناريندرا مودي (رئيس الوزراء الهندي)".

ويقوم الرئيس الفرنسي، برفقة زوجته بريجيت، بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، حيث يتوجهان أولا إلى مومباي ثم إلى نيودلهي. وتأتي هذه الزيارة، وهي الرابعة للرئيس الفرنسي إلى الهند منذ عام 2017، بعد عام من انعقاد قمة باريس للعمل بشأن الذكاء الاصطناعي، كما تأتي في إطار الحوار المستمر بين فرنسا والهند حول القضايا التكنولوجية والاقتصادية والاستراتيجية الكبرى.

تعكس هذه الزيارة عمق واستمرار الحوار السياسي بين فرنسا والهند، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والثقافية والصناعية، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية. وبهذه المناسبة، سترافق كل من وكالتي "بيزنس فرانس" و"فرينش تك ميشن" أكثر من مائة شركة فرنسية ضمن وفودهما.

ومن المقرر أن يتوجه ماكرون بعد ذلك إلى نيودلهي، حيث سيفتتح قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتُعد هذه القمة امتدادا مباشرا للعمل الذي تم إنجازه في باريس، بهدف تحقيق ذكاء اصطناعي مستدام ومتاح للجميع وفي خدمة المصلحة العامة.

كما تعد هذه الزيارة فرصة لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الفرنسية الهندية، وهي ركيزة أساسية لاستراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الرئيسية على المستوى الدولي واستكشاف أوجه التقارب بين أجندات مجموعة السبع ومجموعة البريكس.