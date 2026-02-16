قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون على منصة إكس: ثلاثة أيام من مومباي إلى نيودلهي لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية

ماكرون على منصة "إكس": ثلاثة أيام من مومباي إلى نيودلهي لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية
ماكرون على منصة "إكس": ثلاثة أيام من مومباي إلى نيودلهي لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية
أ ش أ

 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، أن زيارته إلى الهند التي تمتد لثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حيث يحل الرئيس الفرنسي ماكرون ضيفا للمرة الرابعة على الهند منذ عام 2017، في زيارة تمتد من السابع عشر إلى التاسع عشر من فبراير الجاري، يسعى من خلالها إلى تعميق العلاقات الثنائية.

وقال ماكرون -في منشور على منصة "إكس"- "إلى الهند .. ثلاثة أيام من مومباي إلى نيودلهي لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية".

وأضاف أن على متن الطائرة، هناك قادة أعمال وجهات فاعلة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والثقافية والرقمية، ممن يساهمون في إحياء العلاقات بين البلدين.

وتابع " سنعمل معا على تعزيز تعاوننا .. أراك غدا يا صديقي العزيز ناريندرا مودي (رئيس الوزراء الهندي)".

ويقوم الرئيس الفرنسي، برفقة زوجته بريجيت، بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، حيث يتوجهان أولا إلى مومباي ثم إلى نيودلهي. وتأتي هذه الزيارة، وهي الرابعة للرئيس الفرنسي إلى الهند منذ عام 2017، بعد عام من انعقاد قمة باريس للعمل بشأن الذكاء الاصطناعي، كما تأتي في إطار الحوار المستمر بين فرنسا والهند حول القضايا التكنولوجية والاقتصادية والاستراتيجية الكبرى.

تعكس هذه الزيارة عمق واستمرار الحوار السياسي بين فرنسا والهند، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والثقافية والصناعية، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية. وبهذه المناسبة، سترافق كل من وكالتي "بيزنس فرانس" و"فرينش تك ميشن" أكثر من مائة شركة فرنسية ضمن وفودهما.

ومن المقرر أن يتوجه ماكرون بعد ذلك إلى نيودلهي، حيث سيفتتح قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتُعد هذه القمة امتدادا مباشرا للعمل الذي تم إنجازه في باريس، بهدف تحقيق ذكاء اصطناعي مستدام ومتاح للجميع وفي خدمة المصلحة العامة.

كما تعد هذه الزيارة فرصة لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الفرنسية الهندية، وهي ركيزة أساسية لاستراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الرئيسية على المستوى الدولي واستكشاف أوجه التقارب بين أجندات مجموعة السبع ومجموعة البريكس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى الهند تعزيز الشراكة الاستراتيجية تعميق العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

الإسكان: استيعاب الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة بوحدات زهرة العاصمة

وزيرا الاستثمار والتخطيط

مصر تطلق تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر

جانب من الاجتماع

وزيرا الاستثمار والتخطيط : مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تطلقان تقريرًا لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد