قادة العالم يهنئون الصين بعام الحصان ويؤكدون دعم التعاون الدولي مع بكين

أرسل قادة دول ورؤساء منظمات دولية تهانيهم إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة حلول العام الصيني الجديد (الذي يصادف عام الحصان)، مهنئين الشعب الصيني ومتمنين له مزيداً من التقدم والازدهار.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استمرار الزخم الإيجابي للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين.

كما أعرب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن استعداد بلديهما لتعزيز التعاون مع الصين من أجل عالم أكثر عدلا واستدامة.

وأكد قادة آخرون، بينهم رؤساء صربيا ولاوس وغيرهم، ثقتهم في استمرار إنجازات الصين تحت قيادة شي جين بينغ.

كما انضم عشرات القادة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط إلى قائمة المهنئين.