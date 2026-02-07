قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل رمضان بـ أيام.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت7-2-2026 والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | حالة الطقس اليوم السبت.. عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي.. كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تعادي المرأة
أجراس المدارس تدق من جديد في 12 محافظة لبدء الترم الثاني
تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا
نتنياهو ينضم لـ مجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
تعاون مصرى هولندى لاسترداد رأس حجرى نادر من عصر الملك تحتمس الثالث
فضل صلاة الضحى للزواج في آخر شعبان.. 4 أدعية تجمعك بمن تحب
ترامب: رسوم جمركية على الدول التي تستورد من إيران وعقوبات تطال النفط
أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات سيدان في مصر.. مزايا هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية.. أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعيد تصميم Google Wallet وتضيف زرًا يعرض المزيد من البطاقات

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت منصة Android Authority أن جوجل تستعد لطرح تصميم جديد لواجهة تطبيق Google Wallet على أندرويد، يعتمد بشكل أساسي على إبراز البطاقات والتذاكر المفضلة على الشاشة الرئيسية، مع نقل باقي البطاقات إلى صفحة منفصلة عبر زر جديد يحمل اسم "عرض المزيد" أو View more. 

أوضحت المنصة أن المعلومات جاءت من تحليل لملف التثبيت (APK teardown) للإصدار 26.5.862583415 من التطبيق، وهو ما يعني أن المزايا لا تزال قيد التطوير وقد تختلف قبل الإطلاق النهائي.

زر "عرض المزيد" يضيف خطوة

أوضحت Android Authority أن التصميم الحالي للتطبيق يتيح للمستخدمين التمرير داخل الشاشة الرئيسية لعرض كل البطاقات والتذاكر المخزنة في Google Wallet، لكن إعادة التصميم القادمة ستغيّر هذا السلوك. 

أشارت المنصة إلى أن الزر الجديد "View more" على الشاشة الرئيسية لن يفتح مباشرة قائمة كاملة بكل البطاقات، بل سينقل المستخدم أولًا إلى صفحة وسيطة تضم شريط بحث وبعض الإعدادات، ثم يظهر داخلها زر ثانٍ باسم "View more passes" يجب الضغط عليه للوصول إلى قائمة جميع البطاقات والتذاكر، ما يجعل الوصول الكامل إليها يتم في خطوتين بدل خطوة واحدة.

تركيز جديد على البطاقات 

أكدت Android Authority أن التصميم الجديد يهدف إلى "إعادة توجيه تجربة Google Wallet حول البطاقات المعلّمة بنجمة"، أي تلك التي يختارها المستخدم كمفضّلة. 

أوضحت المنصة أن شاشة "عرض المزيد" ستتيح للمستخدم إدارة ما يظهر في الصفحة الرئيسية، حيث يمكن اختيار البطاقات التي يتم تمييزها بنجمة لتظهر في الواجهة الأمامية، بينما تُنقل البطاقات الأخرى إلى قائمة "عرض المزيد من البطاقات"، مع إمكانية الوصول إليها عند الحاجة من خلال البحث أو التمرير في القائمة الكاملة.

خيارات لترتيب البطاقات 

أشارت Android Authority إلى أن شاشة "عرض المزيد من البطاقات" ستقدم بعض المزايا الإضافية التي لم تكن متاحة في الواجهة القديمة، من بينها القدرة على فرز البطاقات أبجديًا أو حسب الأحدث استخدامًا. 

أوضحت المنصة أن هذه الشاشة ستضم أيضًا قسمًا خاصًا للأرشيف في نهاية القائمة لعرض البطاقات التي قام المستخدم بأرشفتها سابقًا، بالإضافة إلى خيارات لإدارة طرق الدفع والبطاقات التي تظهر في الشاشة الرئيسية، بما في ذلك خيار جديد باسم "Manage passes on home" يمكّن المستخدم من إعادة ترتيب البطاقات يدويًا وتحديد ما يظهر في الواجهة الأولى للتطبيق.

التصميم الجديد 

أكدت Android Authority أن إعادة تصميم واجهة Google Wallet لم تُطرح بعد للمستخدمين بشكل عام، وأن ما تم رصده حاليًا يعتمد على كود تجريبي داخل التطبيق قد يتغير أو لا يصل مطلقًا إلى الإصدار النهائي.

 أوضحت المنصة أن جوجل تبدو حريصة في هذه المرحلة على اختبار أسلوب جديد يوازن بين إبقاء البطاقات الأكثر استخدامًا في مقدمة الواجهة وتقديم أدوات أقوى لإدارة البطاقات في الخلفية، مع الإبقاء على إمكانية الوصول إلى كل البطاقات عبر البحث وزر "عرض المزيد من البطاقات" عند الحاجة.

Google Wallet جوجل Android Authority View more Android APK teardown

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

جانب من الحادث

الميكروباص بقى خردة.. مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم مروع بالكوم الأحمر| صور

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

ترشيحاتنا

الصيام بعد النصف من شعبان

هل الصيام بعد النصف من شعبان حرام؟.. ليس في 4 حالات

سنة النبي قبل النوم

كيف كان الرسول يختتم يومه؟ سنة النبي قبل النوم | لا تتركها

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد