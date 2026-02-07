جوجل تعيد تصميم Google Wallet وتضيف زرًا يعرض المزيد من البطاقات

كشفت منصة Android Authority أن جوجل تستعد لطرح تصميم جديد لواجهة تطبيق Google Wallet على أندرويد، يعتمد بشكل أساسي على إبراز البطاقات والتذاكر المفضلة على الشاشة الرئيسية، مع نقل باقي البطاقات إلى صفحة منفصلة عبر زر جديد يحمل اسم "عرض المزيد" أو View more.

أوضحت المنصة أن المعلومات جاءت من تحليل لملف التثبيت (APK teardown) للإصدار 26.5.862583415 من التطبيق، وهو ما يعني أن المزايا لا تزال قيد التطوير وقد تختلف قبل الإطلاق النهائي.

زر "عرض المزيد" يضيف خطوة

أوضحت Android Authority أن التصميم الحالي للتطبيق يتيح للمستخدمين التمرير داخل الشاشة الرئيسية لعرض كل البطاقات والتذاكر المخزنة في Google Wallet، لكن إعادة التصميم القادمة ستغيّر هذا السلوك.

أشارت المنصة إلى أن الزر الجديد "View more" على الشاشة الرئيسية لن يفتح مباشرة قائمة كاملة بكل البطاقات، بل سينقل المستخدم أولًا إلى صفحة وسيطة تضم شريط بحث وبعض الإعدادات، ثم يظهر داخلها زر ثانٍ باسم "View more passes" يجب الضغط عليه للوصول إلى قائمة جميع البطاقات والتذاكر، ما يجعل الوصول الكامل إليها يتم في خطوتين بدل خطوة واحدة.

تركيز جديد على البطاقات

أكدت Android Authority أن التصميم الجديد يهدف إلى "إعادة توجيه تجربة Google Wallet حول البطاقات المعلّمة بنجمة"، أي تلك التي يختارها المستخدم كمفضّلة.

أوضحت المنصة أن شاشة "عرض المزيد" ستتيح للمستخدم إدارة ما يظهر في الصفحة الرئيسية، حيث يمكن اختيار البطاقات التي يتم تمييزها بنجمة لتظهر في الواجهة الأمامية، بينما تُنقل البطاقات الأخرى إلى قائمة "عرض المزيد من البطاقات"، مع إمكانية الوصول إليها عند الحاجة من خلال البحث أو التمرير في القائمة الكاملة.

خيارات لترتيب البطاقات

أشارت Android Authority إلى أن شاشة "عرض المزيد من البطاقات" ستقدم بعض المزايا الإضافية التي لم تكن متاحة في الواجهة القديمة، من بينها القدرة على فرز البطاقات أبجديًا أو حسب الأحدث استخدامًا.

أوضحت المنصة أن هذه الشاشة ستضم أيضًا قسمًا خاصًا للأرشيف في نهاية القائمة لعرض البطاقات التي قام المستخدم بأرشفتها سابقًا، بالإضافة إلى خيارات لإدارة طرق الدفع والبطاقات التي تظهر في الشاشة الرئيسية، بما في ذلك خيار جديد باسم "Manage passes on home" يمكّن المستخدم من إعادة ترتيب البطاقات يدويًا وتحديد ما يظهر في الواجهة الأولى للتطبيق.

التصميم الجديد

أكدت Android Authority أن إعادة تصميم واجهة Google Wallet لم تُطرح بعد للمستخدمين بشكل عام، وأن ما تم رصده حاليًا يعتمد على كود تجريبي داخل التطبيق قد يتغير أو لا يصل مطلقًا إلى الإصدار النهائي.

أوضحت المنصة أن جوجل تبدو حريصة في هذه المرحلة على اختبار أسلوب جديد يوازن بين إبقاء البطاقات الأكثر استخدامًا في مقدمة الواجهة وتقديم أدوات أقوى لإدارة البطاقات في الخلفية، مع الإبقاء على إمكانية الوصول إلى كل البطاقات عبر البحث وزر "عرض المزيد من البطاقات" عند الحاجة.