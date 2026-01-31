قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
احمد الشريف

كشفت منصة Droid Life أن جوجل مددت فترة دعم نظام التشغيل لجهاز Pixel Tablet لعامين إضافيين، بعدما حدثت الشركة صفحة الدعم الرسمية للجهاز لتؤكد حصوله على خمس سنوات من تحديثات أندرويد وتحديثات الأمان بدل ثلاث سنوات فقط كما كان مخططًا في البداية. 

أوضحت الصفحة، التي رصدها أيضًا موقع 9to5Google، أن Pixel Tablet سيستمر في تلقي تحديثات النظام والتحديثات الأمنية حتى يونيو 2028، بعد أن كان من المقرر انتهاء تحديثات أندرويد في يونيو 2026 مع استمرار التحديثات الأمنية فقط حتى 2028.

مساواة سياسة التحديث مع هواتف بيكسل

أوضحت Droid Life أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه جوجل الأخير لتوحيد سياسة التحديث بين هواتف بيكسل والأجهزة اللوحية التابعة لها، بعد أن مددت سابقًا فترة تحديثات هواتف Pixel 6 وPixel 7 لتتماشى مع سياسة الجيل الأحدث.

أشارت التقارير إلى أن Pixel Tablet، الذي طرح في منتصف 2023، أصبح الآن مشمولًا بسياسة التحديث لمدة خمس سنوات، ما يعني حصوله على عدة نسخ رئيسية من أندرويد خلال هذه الفترة، إلى جانب حزم الأمان الدورية وميزات جديدة تأتي عبر تحديثات Pixel Feature Drop من حين لآخر.

