جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!

كشفت منصة Droid Life أن جوجل مددت فترة دعم نظام التشغيل لجهاز Pixel Tablet لعامين إضافيين، بعدما حدثت الشركة صفحة الدعم الرسمية للجهاز لتؤكد حصوله على خمس سنوات من تحديثات أندرويد وتحديثات الأمان بدل ثلاث سنوات فقط كما كان مخططًا في البداية.

أوضحت الصفحة، التي رصدها أيضًا موقع 9to5Google، أن Pixel Tablet سيستمر في تلقي تحديثات النظام والتحديثات الأمنية حتى يونيو 2028، بعد أن كان من المقرر انتهاء تحديثات أندرويد في يونيو 2026 مع استمرار التحديثات الأمنية فقط حتى 2028.

مساواة سياسة التحديث مع هواتف بيكسل

أوضحت Droid Life أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه جوجل الأخير لتوحيد سياسة التحديث بين هواتف بيكسل والأجهزة اللوحية التابعة لها، بعد أن مددت سابقًا فترة تحديثات هواتف Pixel 6 وPixel 7 لتتماشى مع سياسة الجيل الأحدث.

أشارت التقارير إلى أن Pixel Tablet، الذي طرح في منتصف 2023، أصبح الآن مشمولًا بسياسة التحديث لمدة خمس سنوات، ما يعني حصوله على عدة نسخ رئيسية من أندرويد خلال هذه الفترة، إلى جانب حزم الأمان الدورية وميزات جديدة تأتي عبر تحديثات Pixel Feature Drop من حين لآخر.