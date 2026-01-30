قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
صوت الحارة الذي لم يغب.. كنز الغيطاني يعيد نجيب محفوظ إلى شاشة معرض الكتاب
اقتصاد

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

محمد صبيح

انحفض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في مصر بشكل ملحوظ مقارنة ببداية التعاملات، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 2720 جنيهًا، مقارنة بسعره في بداية التعاملات عند 58.720 ألف جنيه.

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 24: بيع 8000 جنيه – شراء 7945 جنيه

عيار 22: بيع 7335 جنيه – شراء 7280 جنيه

عيار 18: بيع 6000 جنيه – شراء 5955 جنيه

عيار 14: بيع 4665 جنيه – شراء 4635 جنيه

عيار 12: بيع 4000 جنيه – شراء 3970 جنيه

اسعار الذهب البوم

الأونصة: بيع 248830 جنيه – شراء 247050 جنيه

عيار 21: بيع 7000 جنيه – شراء 6950 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 56000 جنيه – شراء 55600 جنيه

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل عيار 24 اليوم الجمعة نحو 8000 جنيه للبيع و7945 جنيه للشراء داخل محلات الصاغة المصرية.

وبلغ سعر عيار 22 حوالي 7335 جنيه للبيع مقابل 7280 جنيه للشراء.

أما عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد وصل إلى 7000 جنيه للبيع و6950 جنيه للشراء.

وسجل عيار 18 اليوم نحو 6000 جنيه للبيع و5955 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر عيار 14 حوالي 4665 جنيه للبيع و4635 جنيه للشراء.

فيما سجل عيار 12 نحو 4000 جنيه للبيع مقابل 3970 جنيه للشراء.

ووصلت قيمة الأونصة إلى 248830 جنيه للبيع و247050 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 56000 جنيه للبيع و55600 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم

