الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ليلة قرآنية مُبهجة .. تكريم 250 حافظًا لكتاب الله بقرية سفلاق بسوهاج | صور

جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج

شهدت قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، أجواءً روحانية مميزة خلال فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، والذي أُقيم بمقر مركز شباب سفلاق وسط حضور جماهيري كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، في مشهد يعكس مدى اهتمام المجتمع بتشجيع النشء على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليمه.

وجاء الحفل لتكريم نحو 250 حافظًا وحافظة من مختلف الأعمار، ممن أتموا حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه، حيث تم توزيع شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة، إلى جانب عدد من الهدايا العينية، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعًا لهم على الاستمرار في هذا الطريق المبارك.

تكريم حفظة القرآن الكريم بسفلاق

وتضمنت فقرات الحفل سحبًا مميزًا على جائزة عمرة، خُصصت لحفظة القرآن الكريم كاملًا، وسط حالة من الفرحة والسعادة التي غمرت الحضور، خاصة بين الأطفال وأسرهم، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الديني المميز.

كما أُقيمت فقرات إنشاد ديني وتلاوات قرآنية عطرة، أضفت أجواءً إيمانية على الحفل، حيث أحيا الأمسية القارئ الشيخ محمد عبدالرؤوف السوهاجي، ما لاقى استحسانًا كبيرًا من الحضور، الذين تفاعلوا مع التلاوة بخشوع وتأثر.

وأكد منظمو الحفل أن هذه الفعالية تأتي في إطار دعم حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم، وغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الشباب، مشيرين إلى أن تكريم حفظة القرآن يمثل رسالة مجتمعية مهمة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومتمسك بدينه.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تُعد دافعًا قويًا لأبنائهم للاستمرار في حفظ القرآن الكريم، ومواصلة التفوق في مسيرتهم التعليمية والدينية.

واختُتم الحفل وسط أجواء من البهجة والفخر، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين، في ليلة ستظل عالقة في أذهان أبناء القرية، باعتبارها نموذجًا مشرفًا للاهتمام بكتاب الله وأهله.

