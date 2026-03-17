تأهيل الترع وحماية الشواطئ.. وزيرا الري والتخطيط يستعرضان خطة الاستثمار المائي 2025/2027
بعد عقدين من الغموض.. العلماء يفكون الشفرة النووية لصناعة الذهب في الكون
شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
طعنة أثناء اللهو تنهي حياة طالبة على يد شقيقتها الصغيرة في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما لقيت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا مصرعها متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة، على يدي شقيقتها الصغرى البالغة من العمر 6 سنوات، أثناء لهوهما داخل المنزل، في حادث مأساوي غير مقصود.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ بمقتل طالبة داخل منزلها بدائرة المركز، في ظروف غامضة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان الطالبة مصابة بطعنة نافذة، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة الصغرى كانت تلهو بسكين داخل المنزل، وأثناء اللعب مع شقيقتها الكبرى، خرجت الطعنة بشكل خاطئ استقرت في جسد المجني عليها؛ ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها في الحال، دون وجود شبهة جنائية أو نية للقتل.

وبسؤال أسرة الفتاتين، أكدوا أن الواقعة حدثت بشكل عرضي أثناء لهو الطفلتين، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحادث، مشيرين إلى أن الأمر قضاء وقدر، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الأسرة.

وبناءً على ذلك، قررت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج إيداع الطفلة المتسببة في الواقعة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، نظرًا لصغر سنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على كافة ملابسات الحادث، في إطار دورها في تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظة سوهاج دار رعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أرشيفية

هجوم إيراني على دبي وأصوات انفجارات تهز الإمارة

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

ترشيحاتنا

Bmw i3

قبل 48 ساعة من الكشف عنها.. تسريب صور ومواصفات سيارة وBMW i3

هاتف Find N6 القابل للطي

بميزات ثورية ..أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

جهاز وان بلس اللوحي OnePlus Pad 3

بأقوى معالج .. إليك مواصفات جهاز وان بلس اللوحي OnePlus Pad 3

بالصور

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بطريق المانسترلي /أبو كبير

محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

