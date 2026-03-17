طعنة أثناء اللهو تنهي حياة طالبة على يد شقيقتها الصغيرة في سوهاج

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما لقيت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا مصرعها متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة، على يدي شقيقتها الصغرى البالغة من العمر 6 سنوات، أثناء لهوهما داخل المنزل، في حادث مأساوي غير مقصود.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ بمقتل طالبة داخل منزلها بدائرة المركز، في ظروف غامضة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان الطالبة مصابة بطعنة نافذة، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة الصغرى كانت تلهو بسكين داخل المنزل، وأثناء اللعب مع شقيقتها الكبرى، خرجت الطعنة بشكل خاطئ استقرت في جسد المجني عليها؛ ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها في الحال، دون وجود شبهة جنائية أو نية للقتل.

وبسؤال أسرة الفتاتين، أكدوا أن الواقعة حدثت بشكل عرضي أثناء لهو الطفلتين، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحادث، مشيرين إلى أن الأمر قضاء وقدر، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الأسرة.

وبناءً على ذلك، قررت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج إيداع الطفلة المتسببة في الواقعة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، نظرًا لصغر سنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على كافة ملابسات الحادث، في إطار دورها في تطبيق القانون وتحقيق العدالة.