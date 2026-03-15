محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب المدينة

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب مدينة سوهاج، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج ومسئولي مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

محافظة سوهاج

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، ثم فقرة استعراضية للفرقة الفنية بمركز الشباب، تلتها نهائي الدورة فى كرة القدم الخماسي لمرحلتي البراعم، ومفتوح السن، واختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الفرق الفائزة، ومنحهم الجوائز والميداليات والكؤوس.

وهنأ المحافظ الفرق الفائزة، معربا عن سعادته بالحضور، والمستوى التنظيمي المتميز للدورة، مشيدا بما شاهده من طفرة على مستوى الإنشاءات والملاعب بمركز شباب مدينة سوهاج، حيث قام المحافظ على هامش ختام الدورة بتفقد بعض المنشآت بالمركز.

ومن جانبه وجه خالد أبو الوفا الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، مستعرضا بعض الإنجازات التي تحققت بمركز الشباب خلال الآونة الأخيرة.