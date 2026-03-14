طب بشري سوهاج تنظم إفطارًا جماعيًا لطلاب برنامج المصروفات وتكرم المتفوقين

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج طلاب برنامج الطب بمصروفات حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته كلية الطب البشري، وسط أجواء رمضانية مميزة سادها الود والتآلف بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتضمن الحفل تكريم أوائل الطلاب بالسنوات الدراسية والمتميزين بالأنشطة الطلابيه تقديرًا لتفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي.

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الانتماء والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي في إطار دعم الجامعة لأبنائها المتميزين وتشجيعهم على مواصلة التفوق والنجاح.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون عميد كلية الطب البشري، أن حفل الإفطار يأتي في إطار حرص الكلية على خلق بيئة أكاديمية وإنسانية داعمة للطلاب، مؤكدًا أن تكريم أوائل الدفعات يمثل تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم للاستمرار في تحقيق التميز العلمي.

وأشار الدكتور حاتم عواجة مدير البرنامج، أنه إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين، تم منح الطلاب الثلاثة الأوائل من كل فرقة دراسية خصم التميز من المصروفات الدراسية، حيث يحصل الطالب الأول على خصم بنسبة 30%.

والثاني على خصم بنسبة 25%، والثالث على خصم بنسبة 20%، وذلك في إطار حرص البرنامج على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين.

كما شهد الحفل إهداء درع تذكاري للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للبرنامج، فيما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية معه، في أجواء سادتها البهجة والسعادة عكست روح الألفة وسعادتهم بالمشاركة في حفل الإفطار.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جعفر مدير مستشفى شفا الأطفال،وممثلي ادارة مستشفى الطوارئ الدكتور محمد يونس والدكتور محمد حسنى ابو الدهب.

وذلك إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس منسقي برنامج الطب بمصروفات، ومديري الإدارات المختلفة بكلية الطب.