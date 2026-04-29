اتحاد السلة ينظم حفل تأبين للراحل مجدي أبو فريخة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تنظيم حفل تأبين للراحل الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد السابق.

ومن المقرر حضور أسرة الدكتور مجدي أبو فريخة،لحفل التأبين، وذلك بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

ويقام حفل تأبين الراحل يوم الأحد الموافق ٣ مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي.

ونعى الاتحاد المصري لكرة السلة الدكتور ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة السابق، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال اتحاد كرة السلة في نعيه:يوم حزين لكرة السلة المصرية، حيث فقدت رمزًا من أهم رموزها،الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، ينعى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد السابق.

ويُعد الراحل أحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في تطوير لعبة كرة السلة في مصر على مدار سنوات طويلة، حيث تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة، وترك بصمات واضحة على مستوى الإدارة والتنظيم، إلى جانب دوره الأكاديمي البارز داخل جامعة طنطا.

ارتبط اسم الدكتور مجدي أبو فريحة بالعديد من النجاحات في كرة السلة المصرية، سواء من خلال عمله الإداري أو إسهاماته في إعداد وتطوير الكوادر الرياضية، حيث كان نموذجًا في الالتزام والعمل الجاد داخل المنظومة الرياضية.

كما لعب دورًا مهمًا في دعم المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة اللعبة، ما جعله يحظى بتقدير واسع داخل الأوساط الرياضية والأكاديمية.