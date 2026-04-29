الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان: إتقان العمل واجب ديني وحضاري

نشرت وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة والمقالات الداعمة لها عبر منصتها الرقمية بعنوان: «إتقان العمل واجب ديني وحضاري».

واوضحت وزارة الأوقاف الهدف من الخطبة:《التوعية بأهمية إتقان كل امرئٍ لعمله، وأثر ذلك في بناء المجتمع وتشييد الحضارة》

اما الخطبة الثانية بعنوان: «الاحتيال المالي: مشكلة المستريح» ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

في سياق آخر ، اجتمع وزير الأوقاف بمديري المديريات الحدودية عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة العمل الدعوي والمجتمعي

عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع مديري المديريات الحدودية بمحافظات: أسوان، ومطروح، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء؛ وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل الدعوي والمجتمعي، وتعزيز أوجه التنسيق والتكامل بين ديوان عام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات الحدودية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري – رئيس القطاع الديني، واللواء أحمد سمير – الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الأوقاف أهمية مواصلة جهود البر والتكافل المجتمعي، والعمل على توسيع قاعدة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء الخير، بما يسهم في دعم الدور المجتمعي للمسجد، وتعظيم أثره في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الاهتمام باكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، والانضباط في أداء العمل الدعوي والإداري على حد سواء.

كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة الدعوية والعلمية والمجتمعية، والالتزام التام بالتعليمات المنظمة للعمل، بما يحقق أعلى درجات الانضباط، ويسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ الوعي الرشيد، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها للارتقاء بالعمل الدعوي وتعزيز دور المسجد في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.