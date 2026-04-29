توابع زلزال بيراميدز.. الأهلي يطالب توروب بالرحيل والدانماركي يرفض
بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية

سامح الشاذلي
سامح الشاذلي
عبدالله هشام

أكد سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، أن بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف، التي أُقيمت على مجمع حمامات السباحة لستاد القاهرة الدولي، تمثل محطة رئيسية لاختيار عناصر منتخب مصر استعدادا للبطولات الدولية المقبلة خلال موسم 2026.    

واختُتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف بمشاركة قياسية بلغت 2500 سباح وسباحة يمثلون 106 أندية، في واحدة من أقوى النسخ فنيًا وتنظيميًا، وسط منافسة محتدمة على صدارة الترتيب العام حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح الشاذلي في تصريحاته أن البطولة شهدت مستويات فنية متميزة، قائلا "أسفرت المنافسات عن الاستقرار المبدئي على قائمة تضم نحو 10 لاعبين ولاعبات للمشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار، المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 إلى 30 يونيو".

وأكمل "المنتخب سيفتقد جهود البطل طارق حسن بسبب ارتباطه بامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا دعمه الكامل للاعب في هذه المرحلة المهمة، مع توقع عودته للمشاركة في البطولات التالية".

وأضاف "منتخب مصر يطمح لتحقيق نتائج قوية في بطولة العالم، استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة في سباقات المياه المفتوحة، التي حافظت فيها مصر على صدارة التصنيف العالمي لثلاث سنوات متتالية، متفوقة على مدارس أوروبية وعالمية كبيرة".

وفيما يخص البطولات القادمة، قال "دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها في مدينة تارانتو الإيطالية خلال شهر أغسطس، تمثل هدفا استراتيجيا للاتحاد، ونتوقع حصد ما بين 8 إلى 10 ميداليات، في ظل مشاركة مجموعة من أفضل العناصر".

وأوضح "الإنجاز الذي تحقق في النسخة السابقة من ألعاب البحر المتوسط الشاطئية، بحصد 8 ميداليات في السباحة بالزعانف من أصل 9 ميداليات لمصر، يعكس قوة المنتخب وقدرته على المنافسة، وهو ما يحظى بتقدير ودعم من اللجنة الأولمبية المصرية".

واستطرد"نعمل على إقامة معسكر إعداد مكثف خلال شهر يوليو، للوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية قبل السفر إلى إيطاليا، لأننا نستهدف أيضا تعزيز حضور التواجد المصري في سباقات المسافات القصيرة إلى جانب تفوقنا في المسافات الطويلة".

واختتم الشاذلي تصريحاته "اتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في تنظيم بطولة كأس مصر، من الأجهزة الإدارية وهيئة ستاد القاهرة واللجنة العليا للحكام، بالإضافة إلى الأندية والمدربين واللاعبين وأولياء الأمور، وأؤكد أن هذا التنظيم المتميز يعكس تطور منظومة اللعبة في مصر، وأتمنى استمرار النجاحات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

ويذكر أن نادي إنبي تمكن من حسم لقب الترتيب العام بعد أداء ثابت ومميز طوال أيام البطولة، فيما جاء نادي التم في المركز الثاني، وجاء البنك الأهلي ثالثًا، ليؤكد الثلاثي تفوقهم كأبرز القوى التنافسية في البطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

كأس العالم

فيفا يفجر مفاجأة مالية قبل مونديال 2026.. قفزة تاريخية في جوائز كأس العالم

أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

5 أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

بالصور

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

وزير الري: منحة فرنسية لمشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"

وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد