ترامب يلمح لفشل المفاوضات مع طهران ويوجه رسالة عاجلة للشعب الإيراني

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها عاجزة عن توحيد صفوفها ، مؤكدا أن طهران لا تجيد إبرام اتفاقات تتجاوز الملف النووي .

ودعا ترامب الإيرانيين إلى ضرورة أن يكونوا أذكياء وأن يستوعبوا الأمر سريعا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه الاستعداد لحصار طويل الأمد لإيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأفادت، بأنّ إيران طلبت من الوسطاء بضعة أيام للتشاور قبل تقديم مقترح معدل، مشيرةً، إلى أنّ ترامب لن يتخلى عن مطلب تعليق إيران التخصيب لـ 20 عاما على الأقل.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين، أنّ الرئيس الأمريكي خلص إلى أن مخاطر استئناف القصف أو الانسحاب تفوق الحصار.