ترامب: إيران عاجزة عن توحيد صفوفها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن إيران عاجزة عن توحيد صفوفها، وإيران لا تجيد إبرام اتفاقات تتجاوز الملف النووي.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى ضرورة وقف إطلاق النار في إيران ولبنان ، مشددة على ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار في إيران ولبنان عبر المساعي الدبلوماسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريحات لها: هدفنا أن نرى نهاية دائمة للحرب وإعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز دون فرض رسوم.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: أي اتفاق سلام يجب أن يعالج البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية.

وزادت رئيسة المفوضية الأوروبية: تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤثر على الأمن الاقتصادي في أوروبا.

كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة ضمان توفر مصادر مستقلة وآمنة للطاقة في القارة الأوروبية .

وختمت رئيسة المفوضية الأوروبية: طرحنا حزمة مرتبطة بسياسات متنوعة للطاقة في أوروبا.



