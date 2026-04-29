إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بمقتل شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق أن 3 من قوات الشرطة الإيرانية قتلوا في إطلاق نار من مسلحين مجهولين في محافظة سيستان وبلوشستان.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاستخبارات في إيران أنها تمكنت من ضبط شحنة من معدات الاتصالات التجسسية المتطورة، واعتقال جاسوس و8 إرهابيين انفصاليين في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الاستخبارات في بيان لها: "نعلن للشعب الإيراني الأبي أنه وبناءً على تقارير شعبية وعمليات استخباراتية نفذها "جنود إمام الزمان المجهولون" في محافظة أذربیجان الغربية، تم ضبط شحنة ضخمة من أجهزة الاتصالات التجسسية التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني، كما تم اعتقال 8 أعضاء من زمرتين إرهابيتين انفصاليتين وإلقاء القبض على جاسوس أجنبي".