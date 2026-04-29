دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى ضرورة وقف إطلاق النار في إيران ولبنان ، مشددة على ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار في إيران ولبنان عبر المساعي الدبلوماسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريحات لها: هدفنا أن نرى نهاية دائمة للحرب وإعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز دون فرض رسوم.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: أي اتفاق سلام يجب أن يعالج البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية.

وزادت رئيسة المفوضية الأوروبية: تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤثر على الأمن الاقتصادي في أوروبا.

كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة ضمان توفر مصادر مستقلة وآمنة للطاقة في القارة الأوروبية .

وختمت رئيسة المفوضية الأوروبية: طرحنا حزمة مرتبطة بسياسات متنوعة للطاقة في أوروبا.