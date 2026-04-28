جنوب لبنان على صفيح ساخن.. تصعيد عسكري إسرائيلي رغم اتفاقات التهدئة
كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
تعميم أمني في الأردن للقبض على مطرب متهم بالإساءة للدين والشيوخ.. من هو؟
انسحاب الإمارات من أوبك.. ضربة للتكتل أم مكسب لترامب؟
التعليم تعلن موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026
فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي
رونالدو أم مبابي؟.. نتائج نارية بعد أول 100 مباراة بقميص ريال مدريد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إنبي يتصدر والتمساح وصيفا.. أرقام قياسية في كأس مصر للسباحة بالزعانف

سباحة بالزعانف
سباحة بالزعانف
محمد سمير

اختُتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف بمشاركة قياسية بلغت 2500 سباح وسباحة يمثلون 106 ناد، في واحدة من أقوى النسخ فنيًا وتنظيميًا، وسط منافسة محتدمة على صدارة الترتيب العام حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح نادي إنبي في حسم لقب الترتيب العام بعد أداء ثابت ومميز طوال أيام البطولة، فيما جاء نادي التمساح في المركز الثاني، وجاء البنك الأهلي ثالثًا، ليؤكد الثلاثي تفوقهم كأبرز القوى التنافسية في البطولة.

حصيلة الميداليات

جاء إنبي في المركز الأول ب 28 ذهبية ، 12 فضية ، 10 برونزيات ، باجمالي 50 ميدالية.

وحقق نادي التمساح المركز الثاني ب 19 ذهبية ، 13 فضية، 9 برونزيات ، باجمالي 41 ميدالية.
والبنك الأهلي في المركز الثالث ب 13 ميدالية ذهبية، 12 ميدالية فضية، 13 ميدالية برونزية، باجمالي 38 ميدالية.

أرقام قياسية جديدة

شهدت البطولة تسجيل عدة أرقام قياسية بارزة، أبرزها:

200 مونو: ريناد تامر (إنبي – 19 سنة والعمومي)

400 مونو: مهاب إيهاب (البنك الأهلي – 19 سنة والعمومي)

1500 مونو: مهاب إيهاب (البنك الأهلي)

نجوم البطولة

برز عدد من السباحين والسباحات الذين توجوا بجوائز الأفضل في مختلف المراحل:

مرحلة 15 سنة:

مروان حسن أيمن (التمساح)

ملك محمد نصر (الغابة)

مرحلة 17 سنة:

مازن طارق محمد (سموحة)

مريم محمد حلمي (إنبي)

مرحلة 19 سنة:

مهاب إيهاب (البنك الأهلي)

ريناد تامر (إنبي)

العمومي:

عمار أحمد عبد العزيز (الصيد)

ياسين أحمد فرحات (إنبي)

ندى مجدي (إنبي)

مريم جلال (منطقة القاهرة)

أكدت البطولة نجاحها على المستويين الفني والتنظيمي، مع بروز إنبي في الصدارة، واستمرار التمساح والبنك الأهلي كمنافسين مباشرين، ما يمهد لمزيد من الإثارة في البطولات القادمة.

كأس مصر للسباحة بالزعانف سباحة بالزعانف إنبي التمساح أرقام قياسية في كأس مصر

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

الطالب عمر محمد حسين الفائز بالمركز الرابع دوليًا في مسابقة حفظ القرآن بنيجيريا

طالب أزهري يفوز بالمركز الرابع دوليًا في مسابقة حفظ القرآن بنيجيريا

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 2026

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 2026

جانب من النشاط

الأوقاف: فصول محو الأمية بالمساجد رسالة إنسانية ووطنية تسهم في النهضة المجتمعية

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

