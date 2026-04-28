إنبي يتصدر والتمساح وصيفا.. أرقام قياسية في كأس مصر للسباحة بالزعانف

اختُتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف بمشاركة قياسية بلغت 2500 سباح وسباحة يمثلون 106 ناد، في واحدة من أقوى النسخ فنيًا وتنظيميًا، وسط منافسة محتدمة على صدارة الترتيب العام حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح نادي إنبي في حسم لقب الترتيب العام بعد أداء ثابت ومميز طوال أيام البطولة، فيما جاء نادي التمساح في المركز الثاني، وجاء البنك الأهلي ثالثًا، ليؤكد الثلاثي تفوقهم كأبرز القوى التنافسية في البطولة.

حصيلة الميداليات

جاء إنبي في المركز الأول ب 28 ذهبية ، 12 فضية ، 10 برونزيات ، باجمالي 50 ميدالية.

وحقق نادي التمساح المركز الثاني ب 19 ذهبية ، 13 فضية، 9 برونزيات ، باجمالي 41 ميدالية.

والبنك الأهلي في المركز الثالث ب 13 ميدالية ذهبية، 12 ميدالية فضية، 13 ميدالية برونزية، باجمالي 38 ميدالية.

أرقام قياسية جديدة

شهدت البطولة تسجيل عدة أرقام قياسية بارزة، أبرزها:

200 مونو: ريناد تامر (إنبي – 19 سنة والعمومي)

400 مونو: مهاب إيهاب (البنك الأهلي – 19 سنة والعمومي)

1500 مونو: مهاب إيهاب (البنك الأهلي)

نجوم البطولة

برز عدد من السباحين والسباحات الذين توجوا بجوائز الأفضل في مختلف المراحل:

مرحلة 15 سنة:

مروان حسن أيمن (التمساح)

ملك محمد نصر (الغابة)

مرحلة 17 سنة:

مازن طارق محمد (سموحة)

مريم محمد حلمي (إنبي)

مرحلة 19 سنة:

مهاب إيهاب (البنك الأهلي)

ريناد تامر (إنبي)

العمومي:

عمار أحمد عبد العزيز (الصيد)

ياسين أحمد فرحات (إنبي)

ندى مجدي (إنبي)

مريم جلال (منطقة القاهرة)

أكدت البطولة نجاحها على المستويين الفني والتنظيمي، مع بروز إنبي في الصدارة، واستمرار التمساح والبنك الأهلي كمنافسين مباشرين، ما يمهد لمزيد من الإثارة في البطولات القادمة.