الأهلي في ورطة جديدة بسبب موعد إقالة توروب.. شوبير يكشف التفاصيل

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة بشأن تفاصيل تتعلق بتعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب.



وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية :" يوجد بعض البنود التعاقدية التي قد لا تصب في مصلحة القلعة الحمراء ، مشدداً على أن إدارة الأهلي تواجه تحديات في صياغة العقود الخاصة بالمدربين.

وأكد أن هناك ما وصفه بصعوبات في حال رغبة النادي في إنهاء التعاقد مع توروب قبل نهاية الموسم، موضحًا أن المدير الفني يجب أن يستمر حتى بداية الموسم المقبل لدفع شرط جزائي وليس باقي عقده.

وتابع: البنود الحالية قد تُقيد حرية النادي في اتخاذ القرار، حيث قد يترتب على أي فسخ مبكر للعقد التزام مالي كامل تجاه المدير الفني.



وأوضح شوبير أن استمرار توروب مع الفريق مرتبط بالاتفاق القائم حتى انطلاق الموسم الجديد.

وتابع أنه تواصل مع بعض المقربين من داخل الإدارة، والذين أشاروا إلى إمكانية التوصل إلى حلول وسط خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل سلس عقب نهاية الموسم الجاري، إذا استدعت الحاجة ذلك.

وشدد في الوقت نفسه على أن صياغة العقد الحالية تتضمن شروطًا مالية تلزم النادي بسداد قيمة العقد بالكامل في حال اتخاذ قرار بالرحيل خلال الموسم الأول.