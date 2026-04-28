قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
تعميم أمني في الأردن للقبض على مطرب متهم بالإساءة للدين والشيوخ.. من هو؟
انسحاب الإمارات من أوبك.. ضربة للتكتل أم مكسب لترامب؟
التعليم تعلن موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026
فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي
رونالدو أم مبابي؟.. نتائج نارية بعد أول 100 مباراة بقميص ريال مدريد
سعره أكثر 80 ألف جنيه.. تحذير من تشغيلات مغشوشة لأشهر علاج لسرطان الرئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي يفتح ملف رحيل كولر من الأهلي.. ظلم واضح بعد مسيرة ناجحة

كريم رمزي
كريم رمزي
محمد بدران

أعرب الإعلامي كريم رمزي عن استيائه من الطريقة التي انتهت بها تجربة المدير الفني السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر، معتبرًا أن ما حدث معه يمثل، على حد وصفه، «قدرًا من الظلم الرياضي».

وقال كريم رمزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يشعر بأن ما تعرض له كولر في مشهد الوداع لا يعكس حجم ما قدمه مع الفريق، مشيرًا إلى أن المدرب رغم ما حققه من نجاحات وإنجازات تم التعامل معه بقسوة بعد أول تعثر، وكأن مسيرته لم تتضمن أي إنجازات سابقة.

وأضاف رمزي أن هذا النوع من المواقف يتكرر في عالم كرة القدم، حيث يتم تجاهل المجمل العام لأي مدير فني أو لاعب عند وقوع أزمة أو نتيجة سلبية، دون النظر إلى ما تحقق على مدار فترة العمل كاملة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تقييم أي تجربة يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، وليس قائمًا على لحظة أو مباراة واحدة فقط.

وقد تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.
موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل.

كريم رمزي الاهلي كولر المدير الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

