كريم رمزي يفتح ملف رحيل كولر من الأهلي.. ظلم واضح بعد مسيرة ناجحة

أعرب الإعلامي كريم رمزي عن استيائه من الطريقة التي انتهت بها تجربة المدير الفني السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر، معتبرًا أن ما حدث معه يمثل، على حد وصفه، «قدرًا من الظلم الرياضي».

وقال كريم رمزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يشعر بأن ما تعرض له كولر في مشهد الوداع لا يعكس حجم ما قدمه مع الفريق، مشيرًا إلى أن المدرب رغم ما حققه من نجاحات وإنجازات تم التعامل معه بقسوة بعد أول تعثر، وكأن مسيرته لم تتضمن أي إنجازات سابقة.

وأضاف رمزي أن هذا النوع من المواقف يتكرر في عالم كرة القدم، حيث يتم تجاهل المجمل العام لأي مدير فني أو لاعب عند وقوع أزمة أو نتيجة سلبية، دون النظر إلى ما تحقق على مدار فترة العمل كاملة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تقييم أي تجربة يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، وليس قائمًا على لحظة أو مباراة واحدة فقط.

وقد تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل.