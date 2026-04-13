كريم رمزي يكشف كواليس علاقته مع حسن المستكاوي ويدعو له بالشفاء

تعرض الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وسط حالة من القلق والدعوات له بالشفاء العاجل من محبيه وتلاميذه في الوسطين الرياضي والإعلامي.

وكتب الإعلامي كريم رمزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا ارتبطت بالأستاذ الكبير حسن المستكاوي منذ أن كنت شابًا صغيرًا بمقالاته في الأهرام وظهوره الذي كان دائمًا ملفتًا ومفيدًا، ومع مرور الوقت كنت محظوظًا أن أشاركه حلقات وتغطيات وندوات. كان دائمًا داعمًا ومساندًا لي ولغيري من جيلي، ولا أعتقد أنني وحدي من شعر بذلك، فهو كان داعمًا للجميع. لديه علم وفير يتطور باستمرار، وتواضع لا مثيل له. أنا أحبه كثيرًا، ربنا يطول في عمره ويقومه بالسلامة ويستجيب لدعوات كل محبيه."



وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.