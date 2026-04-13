ادعوا له.. فتحي سند يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن المستكاوي

تعرض الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وسط حالة من القلق والدعوات له بالشفاء العاجل من محبيه وتلاميذه في الوسط الرياضي والإعلامي.

وحرص الناقد الرياضي سند على توجيه رسالة دعم مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر خلالها عن قلقه الشديد على صديقه، متمنيا له الشفاء.

وكشف «سند» أنه حاول الاطمئنان عليه هاتفيًا كعادته، إلا أنه لم يتمكن من التواصل معه، قبل أن يتلقى ردا من نجله خالد المستكاوي، الذي أوضح أن والده أجرى عمليتين جراحيتين دقيقتين، ويخضع حاليا للرعاية المركزة، مع منع الزيارة في الوقت الحالي.

واختتم رسالته مطالبا الجميع بالدعاء له بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى أسرته ومحبيه بكامل الصحة والعافية في أقرب وقت ممكن.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.