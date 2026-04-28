الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الانهيار إلى الاختبار الحاسم.. كيف يعيد الأهلي ترتيب أوراقه قبل قمة الزمالك لإنقاذ الموسم؟

الأهلي
الأهلي

في محاولة لاحتواء تداعيات السقوط القاسي، سارع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى طي صفحة الهزيمة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري في خطوة تعكس رغبة واضحة في إعادة ضبط المسار قبل المواجهة الأكثر حساسية في الموسم.

ورغم حالة الغضب العارمة التي سيطرت على جماهير الأهلي عقب الخسارة فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب تعامل مع الموقف بقدر كبير من الهدوء مفضلًا التركيز على الجوانب الفنية بدلًا من التصعيد.

واكتفى توروب خلال حديثه مع اللاعبين على تشريح الأخطاء التي صاحبت الأداء مع التأكيد على ضرورة تصحيحها سريعًا في ظل ضيق الوقت.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط بل جاءت لتقوض بشكل كبير آمال الفريق في المنافسة على لقب الدوري كما عقدت حساباته في سباق التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا حيث باتت فرصه مرهونة بتحقيق الانتصار في المباريات الثلاث المتبقية مع انتظار نتائج منافسيه.

ويدخل الأهلي مواجهة الزمالك تحت ضغوط استثنائية حيث لم تعد المباراة مجرد قمة تقليدية بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الفريق على استعادة توازنه وإنقاذ ما تبقى من موسمه فالفوز قد يعيد الأمل ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية بينما أي تعثر جديد قد يعمق جراح موسم يبدو أنه يسير نحو نهاية معقدة داخل القلعة الحمراء.

لا وقت للراحة

في هذا السياق قرر الجهاز الفني إلغاء الراحة والعودة الفورية إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

وبحسب مصادر خاصة ينطلق مران الفريق في الخامسة مساءً مع اعتماد برنامج تدريبي مزدوج حيث يخضع اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة بيراميدز لتدريبات استشفائية في حين سيتم تصعيد عدد من لاعبي فريق الشباب للمشاركة في المران بهدف تعويض النقص العددي ومنح الجهاز الفني خيارات إضافية.

عودة الشناوي والشحات

على صعيد الترتيبات الفنية استقر الجهاز الفني بشكل مبدئي على إعادة محمد الشناوي لحراسة المرمى في لقاء القمة إلى جانب الاستفادة من عودة حسين الشحات الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

في المقابل يواجه الفريق عدة غيابات مؤثرة حيث تأكد غياب محمد هاني بداعي الإيقاف بالإضافة إلى استمرار غياب كل من كريم فؤاد والمغربي يوسف بلعمري لعدم الجاهزية الطبية والفنية.

كما تحوم الشكوك حول موقف ياسر إبراهيم الذي يخضع لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي لتحديد مدى قدرته على اللحاق بالمباراة وإن كانت المؤشرات الأولية لا تصب في صالح مشاركته.

