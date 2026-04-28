فقد شخصيته.. فرج عامر: الأهلي يقدم واحدة من أسوأ فتراته الكروية

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أداء الأهلي تحت قيادة المدرب توروب، معبرًا عن غضبه من تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع فيسبوك أن الأهلي قدم واحدة من أسوأ فتراته الكروية، مشيرًا إلى أن الفريق تعرض لهزيمة مفاجئة أمام فريق الاتصالات في بطولة كأس مصر، وهو ما اعتبره حدثًا غير معتاد في تاريخ النادي.

وأضاف أن مستوى الفريق شهد تراجعًا واضحًا، مؤكدًا أن الأهلي ظهر بدون الروح المعتادة أو الحضور الفني داخل الملعب، وأن بعض اللاعبين فقدوا الحماس والقدرات الفنية خلال هذه المرحلة.

واختتم حديثه بأن ما يمر به الفريق يمثل «أسوأ كابوس كروي» بالنسبة له، محملًا المدرب توروب جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن تراجع النتائج والأداء.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.