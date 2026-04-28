محمد العدل: سيظل الأهلي فوق الجميع مهما حاولتم

أكد المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، دعمه الكامل للنادي الأهلي عقب الانتقادات التي طالت الفريق بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة، مشددًا على أن من يتعرضون للهجوم حاليًا هم أنفسهم أصحاب الإنجازات الكبيرة خلال السنوات الماضية.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أطلقوا العنان لأفكاركم، فليشمت الشامتون كما يحلو لهم، ومن أراد أن يلوم أو ينتقد فليفعل"، مضيفًا أنه يعتبر ما يحدث مجرد "استراحة محارب"، مؤكدًا ثقته في عودة الأهلي أقوى من جديد، وأن النادي سيظل فوق الجميع مهما كانت الظروف.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.