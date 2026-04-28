مجدي الهواري يساند الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز: الأسد يمرض ولايموت

أعرب المخرج مجدي الهواري عن دعمه للنادي الأهلي، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، عقب حالة الجدل التي أُثيرت سابقًا حول انتقاداته لبعض صفقات الفريق.

وقال مجدي الهواري عبر حسابه علي فيسبوك" إنه سبق وانتقد التعاقد مع اللاعب أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أنه تعرض لهجوم حينها، مضيفًا: «كنت غلطان إني ما هاجمتش كل صفقات الأهلي بما فيهم المدرب»، في إشارة إلى سلسلة التغييرات داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وتابع في منشوره مؤكدًا دعمه للنادي قائلاً: «في وقت الشدة مينفعش نقول غير يمرض الأسد ولا يموت»، معبرًا عن تمسكه بشعار «الأهلي فوق الجميع»

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.