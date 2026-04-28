زلزال الدفاع الجوي يهز القلعة الحمراء.. الأهلي يتمسك بتوروب مؤقتًا قبل قمة الزمالك

في أجواء مشحونة بالتوتر والترقب.. فرضت الهزيمة القاسية التي تلقاها النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة واقعًا معقدًا داخل أروقة القلعة الحمراء، لتفتح الباب أمام تحركات إدارية مكثفة في محاولة لاحتواء تداعيات السقوط المفاجئ في مرحلة حاسمة من سباق الدوري.

وكشفت مصادر مطلعة أن الساعات الماضية شهدت سلسلة من الاتصالات بين مسؤولي الأهلي لبحث مصير الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب في ظل تراجع الأداء والنتائج.

ورغم وجود رغبة لدى بعض الأصوات داخل قطاع الكرة في إنهاء التعاقد إلا أن تعقيدات الشرط الجزائي تقف حائلًا أمام اتخاذ قرار سريع.

المدرب نفسه زاد من تعقيد المشهد بعدما أكد في تصريحاته عقب المباراة تمسكه بالاستمرار ورفضه تقديم الاستقالة، مشددًا على التزامه بعقده مع النادي ما ينقل الكرة إلى ملعب الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.

حسابات مالية تعرقل التغيير

وبحسب نفس المصادر فإن فسخ التعاقد مع توروب في الوقت الحالي سيكلف خزينة الأهلي ما يقارب 1.3 مليون يورو تشمل رواتب الأشهر المتبقية بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وهو ما دفع الإدارة لإعادة حساباتها في ظل ضيق الوقت وقرب نهاية الموسم.

الاستقرار المؤقت قبل القمة

وفي ظل هذه المعطيات استقر الرأي داخل الأهلي – حتى الآن – على الإبقاء على الجهاز الفني بشكل مؤقت على الأقل حتى خوض المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في قمة الجولة الخامسة من مرحلة التتويج والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

ويأتي هذا القرار مدفوعًا بعامل الوقت حيث ترى الإدارة أن أي تغيير فني في هذه المرحلة قد يزيد من حالة الارتباك داخل الفريق خاصة قبل مواجهة مصيرية تحمل طابعًا جماهيريًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا.

تأجيل الحسابات إلى نهاية الموسم

كما قررت إدارة الأهلي تأجيل أي عقوبات مالية استثنائية خارج لائحة الفريق في محاولة للحفاظ على قدر من الاستقرار داخل غرفة الملابس ومنح اللاعبين فرصة للتركيز في المباريات الثلاث المتبقية التي لا يزال الفريق يتمسك خلالها بأمل – ولو كان ضعيفًا – في حجز مقعد بدوري أبطال أفريقيا.

في الوقت ذاته تتجه النية داخل النادي لفتح ملف التغيير الفني بشكل شامل عقب نهاية الموسم سواء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد أو إعادة هيكلة الجهاز الإداري وسط احتمالات واردة بإجراء تغييرات على مستوى منصب مدير الكرة.

استعدادات فورية لقمة الحسم

على الجانب الفني يعود الفريق إلى تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش واضعًا نصب عينيه تصحيح المسار قبل موقعة الزمالك التي قد تمثل نقطة تحول في مشوار الفريق هذا الموسم سواء نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو تعميق جراح موسم مضطرب.

ويعيش الأهلي واحدة من أكثر فتراته حساسية هذا الموسم بين ضغوط النتائج وتعقيدات القرارات وترقب جماهيري لا يقبل سوى برد فعل قوي يعيد للفريق توازنه وهيبته.