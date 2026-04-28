حميد الشاعري يعلق على خسارة الأهلي من بيراميدز.. ماذا قال ؟

علق الفنان و الملحن حميد الشاعري بعد خسارة فريق النادي الأهلي امام بيراميدز بثلاثية نظيفة .

وكتب حميد الشاعري عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"صدق محمود ابو الدهب لما قال عن لاعيبة النادي الاهلي

دول مش لاعيبه دول رجال اعمال".

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.