لا يشبه الأهلي”.. تصريحات قوية من شريف حازم تفتح النار على لاعبي الفريق

أثار شريف حازم، لاعب الأهلي السابق، جدلًا واسعًا بتصريحات قوية خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري.

ووجّه حازم انتقادات حادة لبعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم إمام عاشور وزيزو، حيث قال إن إمام عاشور “لا يشبه النادي الأهلي”، على حد تعبيره، مضيفًا أنه كان يعترض على انضمامه من الأساس، بسبب مواقف سابقة للاعب.

كما انتقد لاعب الأهلي السابق تصرفات زيزو بعد المباراة، معتبرًا أن ظهوره وهو يحمل قميص بيراميدز بعد اللقاء أمر غير مقبول، قائلاً: “اللاعب لازم يحترم مشاعر الجمهور، ويقدّر لحظة الخسارة، ويكون التصرف داخل غرفة الملابس مش أمام الناس”.

وأشار شريف حازم إلى أن شخصية النادي الأهلي تحتاج إلى عناصر تمتلك “روح وهيبة” داخل الملعب، مستشهدًا بعدد من نجوم الأهلي السابقين، مثل طارق سليم وسيد عبد الحفيظ وعلاء عبد الصادق وثابت البطل، مؤكدًا أنهم كانوا يمتلكون شخصية قوية تمثل هوية النادي.

كما وجّه انتقادًا مباشرًا لبعض المناصب الإدارية داخل قطاع الكرة، معتبرًا أن وجود بعض الأسماء لا يضيف بالشكل المطلوب في إدارة الفريق.

واستعاد حازم ذكريات مباريات سابقة، مؤكدًا أن جيل الأهلي في فترات سابقة كان يتمتع بروح قتالية أعلى، قائلاً: “كنا بنخسر لكن الروح كانت موجودة، وده اللي فارق مع الأهلي عبر تاريخه”.

واختتم تصريحاته بتأكيد غضبه من مستوى الفريق الحالي، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين فقط هم من يظهر عليهم الالتزام والروح داخل الملعب، وعلى رأسهم تريزيجيه، على حد وصفه.