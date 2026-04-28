جدو: لم أتوقع الفوز بثلاثية على الأهلي

أكد محمد ناجي “جدو”، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الفوز الكبير على الأهلي بنتيجة 3-0 جاء بشكل مفاجئ حتى داخل الجهاز الفني، خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك في الجولة الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق نتيجة أفضل في تلك المباراة.



وخلال تصريحاته عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، أوضح جدو أن لاعبي بيراميدز تمكنوا من استعادة تركيزهم سريعًا بعد خسارة الزمالك، وقدموا أداءً قويًا أعاد الفريق إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري، مضيفًا أن الفارق مع الزمالك أصبح 3 نقاط فقط، ما يجعل الصراع على اللقب مستمرًا حتى الجولات الأخيرة.



وتطرق جدو للحديث عن لقطة حديثه مع النجم تريزيجيه عقب المباراة، موضحًا أن رد فعل اللاعب كان ناتجًا عن حالة الإحباط بعد الخسارة الثقيلة، مؤكدًا أن العلاقة بينهما قوية ووصفه بأنه “مثل أخيه الصغير”، وأن الموقف انتهى بشكل طبيعي.



كما كشف المدرب العام لبيراميدز أنه قام بتحية لاعبي الأهلي بعد المباراة وتوجيه رسالة “هارد لك”، مشيرًا إلى أن كرة القدم تمر أحيانًا بفترات يفقد فيها الفريق الثقة وتكون الأمور عكس التوقعات.



وفي تقييمه لأداء الأهلي، أشار جدو إلى أن غياب إمام عاشور عن التشكيل الأساسي ساهم في تقليل خطورة المنافس في وسط الملعب، موضحًا أن تريزيجيه كان أخطر عناصر الأهلي، بينما اعتمد بيراميدز على الضغط المبكر واستغلال مشاكل بناء اللعب من الخط الخلفي، وهو ما ساهم في تسجيل الأهداف وحسم اللقاء.