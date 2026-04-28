شوبير يكشف كواليس خطيرة داخل الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، وجود أزمات كبيرة داخل النادي الأهلي، مشددًا على أن ملف التعاقدات والعقود يمثل واحدة من أبرز المشكلات التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن تحذيراته السابقة لم تلقَ الاهتمام الكافي رغم صحتها.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر راديو أون سبورت، إن الأهلي لا يجيد صياغة العقود بالشكل المناسب، موضحًا أن بنود عقد المدير الفني الحالي توروب لا تصب في مصلحة النادي، لدرجة أن رحيله مع بداية الموسم المقبل سيكون أمرًا معقدًا للغاية، إذ قد يضطر الأهلي لتحمل كامل قيمة عقده، والتي تصل إلى نحو 6 ملايين يورو، مشيرًا إلى وجود محاولات جارية للوصول إلى حل وسط ينهي العلاقة بين الطرفين عقب نهاية الموسم.

وأضاف أن الأزمة ليست الأولى، مستشهدًا بما حدث سابقًا مع كولر، حين حصل على مستحقات ضخمة بعد رحيله، وكذلك أزمة ريبيرو الذي رفض تسوية مالية سابقة وحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مؤكدًا أن هناك أخطاء واضحة في إدارة هذا الملف.

وأشار شوبير، إلى أن الأوضاع داخل الأهلي “ليست جيدة على الإطلاق”، وأن كل المحاولات التي قام بها المسؤولون، سواء محمود الخطيب أو ياسين منصور أو سيد عبد الحفيظ، لم تحقق النجاح المطلوب، موضحًا أن الفريق تعاقب عليه ثلاثة مدربين خلال موسم واحد، بداية من ريبيرو ثم عماد النحاس ثم توروب، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار الفني.

وتابع أن جمهور الأهلي من حقه أن يتساءل عما يحدث داخل الفريق، خاصة في ظل تراجع النتائج والمستويات، موضحًا أن الفريق استقبل 24 هدفًا في 23 مباراة، وهو رقم غير معتاد في تاريخ الأهلي، إلى جانب انخفاض مستوى جميع اللاعبين دون استثناء.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن بعض القرارات داخل النادي ربما جاءت استجابة لضغط الجماهير والسوشيال ميديا، وليس وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، مشددًا على ضرورة عودة كل طرف لدوره الطبيعي، بحيث يكون القرار الفني والإداري بعيدًا عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.