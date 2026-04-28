تعليق مثير من نجيب ساويرس بعد خسارة الأهلي من بيراميدز

أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حزنه عقب خسارة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «زعلان قوي من هزيمة الأهلي»، في تعليق مقتضب عبّر من خلاله عن استيائه من نتيجة اللقاء.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.