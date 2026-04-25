نجيب ساويرس: أهلا وسهلا بالشعب السوداني فى أى وقت

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس ، عن دعمه لوجود السودانيين في مصر، معبرا عن حبة الشعب السوداني وقربه من طباع المصريين .

وكتب نجيب ساويرس ، عبر حسابه بموقع أكس: ‏أنا كمصري أشعر أن الشعب السودانى لا يختلف عنا كمصريين وأحس بألفة وقرب منهم وبالتالى أهلا وسهلا بهم فى أى وقت فهم أهل بلد.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس ، عن حزمة إجراءات لتهيئة المناخ أمام عودة المعارضين من الخارج، في خطوة تستهدف إعادة تنشيط المسار السياسي.

وتمهد الحكومة السودانية لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأسابيع المقبلة يراعي مسألة السير للأمام للسودان.

وتحضر الحكومة السودانية لحوار قبل نهاية مايو ليضم كافة أطياف المجتمع السوداني.

حول ذلك، أوضح إدريس أن الحكومة شرعت في تنفيذ ترتيبات عملية تشمل منح عفو، وتسهيل استخراج وتجديد الوثائق الرسمية وجوازات السفر.